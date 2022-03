La guerra en esta era no es solo con misiles, también es digital. Ucrania combate los ataques rusos con una controversial tecnología de reconocimiento facial. El motor de búsqueda de la empresa Clearview AI, que tiene almacenadas más de 10000 millones de fotos de habitantes de todo el mundo –cuya quinta parte fue extraída de VKontakte, una especie de Facebook ruso– está al servicio del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

La plataforma permite mediante un reconocimiento facial artificial descubrir a espías, identificar a soldados caídos en combate, víctimas civiles y desacreditar publicaciones falsas en las redes sociales relacionadas con la guerra en Ucrania para garantizar el orden público, la investigación de delitos, mejorar la seguridad pública y brindar justicia a los afectados.

Las imágenes que almacena su motor de búsqueda proceden de medios de comunicación, sitios web de fotografías policiales y redes sociales, entre otros espacios. Y aunque está investigada en seis países de la Unión Europea y multada en Italia, es una opción de defensa frente a la arremetida de Vladímir Putin que Ucrania puso en práctica, según reseñó la agencia Reuters.

La inteligencia artificial mediante reconocimiento facial de Clearview AI no es la única al servicio de la guerra digital que enfrenta Ucrania. Ya el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, facilitó al territorio ucraniano sus servicios de Starlink, una constelación de más de 2000 satélites, que tienen como objetivo brindar acceso a Internet en todo el planeta.

Por su parte, Google cortó los ingresos publicitarios a los medios de comunicación estatales respaldados por Rusia y aumentó las medidas de seguridad para los usuarios y sitios web ucranianos a través de la expansión de su campaña Project Shield.

Apple y Microsoft pausaron las ventas de nuevos productos en Rusia. Oracle y SAP suspendieron sus operaciones en Rusia, y Meta (Facebook) restringió el acceso a los medios de comunicación controlados por el estado ruso como Rusia Today y Sputnik.

Ninguno consideró que el gasto total en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Rusia en 2021 rondó los 50000 millones de dólares. La meta hoy es otra y no implica dinero, ya que sin acceso a ellos, Rusia tiene una capacidad limitada para fabricar equipos militares y dispositivos básicos como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.

Workday también anunció soporte financiero. La firma «brindará 500.000 dólares en apoyo en efectivo con una donación de 250.000 y una contrapartida de 250.000 en contribuciones de los empleados. El dinero se destinará a organizaciones de ayuda, incluida una remuneración para cualquier empleado que esté abriendo su hogar a refugiados de Ucrania».

Mykhailo Fedorov, con 31 años, es el encargado de dirigir el desarrollo tecnológico de Ucrania. Zelenski confía plenamente en sus competencias desde que asumió su campaña digital presidencial en 2019 que lo llevó a la silla del Ejecutivo.

Fedorov, desde entonces, ha moldeado su papel en el gobierno en torno a su estilo de vida: vive a través de su teléfono móvil. Antes de la guerra, su objetivo principal era crear un «estado en un teléfono inteligente», donde el 100 % de los servicios estatales se ofrecieran en línea pero ahora concentra su rol en gestionar ayudas. A todos, los que han sumado, les agradece en Twitter.

Dear crypto community, you are awesome! We are grateful for such a massive support. Every donation matters. Our Crypto Fund has just reached $60 mln. Cryptocurrencies do real impact. https://t.co/7GVYGniGXh

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 20, 2022