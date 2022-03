Rusia eleva la letalidad de sus ataques y amenazas contra Ucrania. Su escuadrón marítimo desplegó minas navales en las rutas comerciales de la zona noreste del Mar Negro, cerca de los puertos de Odessa, Ochakiv y Chornomorsk, mientras sus tropas en tierra hicieron uso de misiles hipersónicos muy cerca de la frontera con Rumania, país miembro de la OTAN.

Andriy Klymenko, editor en jefe del sitio de noticias BlackSeaNews asegura que Moscú remitió una advertencia costera en el sistema NAVAREA, con la que solicitó a buques y capitanes “navegar con precaución”.

⚡️Journalist: Russia mined commercial routes in Black Sea.

Andriy Klymenko, the chief editor of news site BlackSeaNews, said on March 19, citing his sources, that Russia had deployed the naval mines in the northwestern part of the Black Sea.

