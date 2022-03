China está dispuesta a profundizar la inversión en Perú. Su encargada de negocios en el país inca, Li Yun, lo reconoció hace dos semanas pero la jugada no le está saliendo bien. Dos de sus compañías, CAMC Engineering Co. LTD y China Railway Tunnel Group, son señaladas de pactar siete contratos con el gobierno izquierdista de Pedro Castillo mediante una incipiente empresa propiedad de allegados al mandatario.

La acusación es parte del testimonio filtrado de la lobista, Karelim López, quien decidió convertirse en colaboradora eficaz de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, tras el inicio de una investigación en su contra por tráfico de influencias.

Según López, la constructora Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) registrada en 2019 por los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar –de 25 y 33 años– no tenía experiencia en el sector ni acuerdos suscritos con el Estado, pero con el arribo de Castillo al poder este panorama cambió.

En sociedad con las dos compañías chinas ganó cuatro contratos por 580 millones de soles equivalentes a 152.546.380 dólares a tres meses de Castillo haber tomado posesión del cargo, divulga La República. Estos cuatro contratos forman parte de los siete que acordó el también empresario y amigo del presidente, Zamir Villaverde, quien figura como intermediario en las negociaciones.

Todo expuesto

Frente a la fiscal provincial, Luz Taquire, y el fiscal adjunto provincial, Juan Carlos Davis del Piélago, ambos del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, López aseguró que “hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”.

Los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes, junto al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, también figuran en esta supuesta trama.

Estas revelaciones de López tienen motivos. Declaró que cuando su amigo, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, cayó en desgracia por la confiscación de 20000 dólares en el baño de su despacho, le pidió apoyo ante el “abandono” que sufrió del Palacio y le encomendó que ubicara información de Alexander Aguilar. “Hay que estar preparados, porque no me voy a perjudicar solo. Si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad”, le dijo.

Pacheco, quien es amigo de Zamir Villaverde, después de trabajar para su empresa de seguridad Vigarza, estaba al tanto de los contratos con los chinos. Y, efectivamente, Karelim López consiguió la lista de las adjudicaciones, pero como luego Pacheco arregló su situación con Castillo, le dijo a López que se deshiciera de los papeles. Ella lo desacató, los guardó y ahora los entregó a la Fiscalía.

Negocios con el eje bolivariano

El ingreso de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd, en el mercado peruano es reciente, pero sus negocios en el “Eje Bolivariano” compuesto por Venezuela (desde el mandato de Hugo Chávez), Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, entre otros, tienen dos décadas.

En Bolivia ganó el contrato para construir una línea de ferrocarril de Montero a Bulo Bulo, pero allá la compañía está en aprietos por presunto tráfico de influencias en un caso que involucrara a su exgerente comercial, Gabriela Zapata, quien fue novia del expresidente Evo Morales entre 2006 y 2007.

El chavismo le adjudicó un proyecto que contemplaba nuevos puentes y carreteras, un laboratorio de alimentos con tecnología de punta y la planta de procesamiento de arroz más grande de América Latina. El acuerdo, pactado en 2010, también desarrollaría arrozales dos veces más grandes que la superficie de Manhattan y crearía 110.000 puestos de trabajo.

La compañía recibió 1400 millones de dólares, pero los trabajos nunca se finalizaron, y en septiembre de 2018, un tribunal de Andorra determinó que la firma asiática había pagado al menos 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar el proyecto. Según el diario El Universo, de Ecuador, CAMC Engineering obtuvo contratos de centros policiales, hospitales y parques por 634 millones de dólares. Sin embargo, la Contraloría revisa estos documentos ante la sospecha de que realizó subcontrataciones sin autorización.

Pedro Castillo parece que esquivó los antecedentes de estas empresas chinas. Le ganó el frenesí por estrechar estas relaciones que abonó al visitar al embajador de China en Perú, Liang Yu, en la sede diplomática ubicada en el distrito de San Isidro, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no emitía los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.

Acciones en agenda

Ahora, el contralor general de la República, Nelson Shack, actuará. Anunció que enviará a 24 auditores al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para recabar información y posibles evidencias, mientras que en el Congreso, Renovación Popular ya tiene preparada la nueva propuesta de vacancia presidencial.

Una renuncia más

En medio de la controversia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, renunció a su cargo y pasó a engrosar la lista de salidas del tren Ejecutivo de Castillo que no cesa pese a las constantes “renovaciones”.

El mandatario peruano, una vez más, uso Twitter para anunciar la baja. Le gradeció a Silva sus siete meses en el puesto pero dijo que necesita cumplir “los objetivos trazados en el gobierno”.

Silva no estará más en el gabinete. Se va aunque las bancadas de Somos Perú, Podemos Perú y Acción Popular –donde militan cinco congresistas vinculados con las empresas que ganaron las cuestionadas licitaciones– intentaron impedirlo al abstenerse de votar a favor de su censura en el Congreso.