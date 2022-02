El exgeneral del régimen chavista, Clíver Alcalá Cordones —quien hoy está detenido en una cárcel de Nueva York— falló en sus intentos de lograr que desestimen los cargos de soborno y narcotráfico en su contra que presentaron hace casi dos años los fiscales federales en Manhattan. El antiguo militar quiso alegar que Estados Unidos conocía sus andanzas para derrocar a Nicolás Maduro con la operación Gedeón. Sin embargo, el juez del caso, Alvin Hellerstein, negó a su acceder a documentos secretos, pues podría causar “serios daños” a la seguridad nacional estadounidense.

Su colaboración como informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) parece no darle frutos. A dos años de su entrega en Colombia sigue señalado como uno los miembros fundadores del denominado Cartel de los Soles, organización conformada por oficiales y altos integrantes del régimen de Maduro para controlar las operaciones de narcotráfico hacia EE. UU., publicó El Nuevo Herald.

Los abogados de Alcalá Cordones alegan que la presunta participación del militar venezolano en la conspiración no va más allá de haber estado presente en alguno de los encuentros. Además, argumentan que la fiscalía no ha mostrado evidencias de que haya jugado alguna función concreta en la operación de narcotráfico.

Sin proporcionar detalles sobre lo que la Casa Blanca podría haber sabido respecto del plan golpista del general Alcalá Cordones, su equipo legal sostiene que sus actividades «fueron comunicadas a los niveles más altos de varias agencias del gobierno de los EEUU», incluidos los departamentos de la CIA, el Tesoro y Justicia, el Consejo de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas”.

De tener razón, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, el exfiscal general William Barr, Marshall Billingslea, exsecretario adjunto del Departamento del Tesoro, el exdirector senior del Consejo Nacional de Seguridad Mauricio Claver-Carone, así como agentes de la CIA en Bogotá saldrían a relucir en la investigación.

Con ese fin, buscan documentos e información, en gran parte clasificada, sobre posibles comunicaciones entre funcionarios estadounidense y opositores venezolanos, entre ellos, el líder opositor, Juan Guaidó -a quien Washington reconoce como el líder legítimo de Venezuela- donde se refieran al general.

Mientras Alcalá sigue preso y mantiene una hostilidad abierta con Maduro, ambos figuran ​​en una segunda acusación formal de ser parte de una camarilla de altos funcionarios venezolanos y oficiales militares que trabajaron con rebeldes colombianos para supuestamente enviar 250 toneladas de cocaína anuales a Estados Unidos.

Pero sus abogados señalan que “la evidencia demuestra que se ha opuesto abierta y activamente a sus presuntos cómplices durante al menos los últimos ocho años», escribieron los abogados en la carta a los fiscales incluida en la presentación.

«De hecho, su conducta, en apoyo de los ideales democráticos en los que cree, constituyó una traición contra las mismas personas que el gobierno alega que fueron sus cómplices por lo que buscan su detención, encarcelamiento y cadena perpetua», publicó ABC Noticias.

Fiscales federales de Estados Unidos ratificaron el pasado viernes 11 de febrero la vinculación Alcalá con el tráfico de narcóticos, así lo informó el periodista de The Associated Press Joshua Goodman.

Según el informe, “al igual que Noriega, el acusado es un ex oficial militar que abusó de su cargo para participar en el tráfico de narcóticos a gran escala”, reveló el documento difundido por la corte de Nueva York.

NEW: In Friday night filing, @SDNYnews prosecutors compare ex Venezuela Gen. Cliver Alcala to former Panamanian dictator Gen. Manuel Noriega.

"Like Noriega, defendant is a former military official who abused his position to engage in large-scale narcotics trafficking." pic.twitter.com/8zLnAxyTG5

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 12, 2022