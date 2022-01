Perú está indignado. Esta vez, el presidente izquierdista, Pedro Castillo, parece que sobrepasó los límites de la tolerancia política y ciudadana en el país con su propuesta de ceder mar a Bolivia. Las críticas y condenas llueven. Son incontables en redes sociales y en los medios locales, pero todas coinciden en que su alta disposición, para que esto ocurra a través de un referéndum, califica como traición a la patria y violación a la soberanía. Ambas son faltas que sustentan la declaración de la vacancia en la nación.

Las fuerzas políticas opositoras del Congreso están dispuestas a presentar de nuevo la moción contra el mandatario después de que Castillo admitiera, en entrevista con CNN, que mediante una “consulta al pueblo” impulsaría la iniciativa que acabaría con la “mediterraneidad” de su país vecino.

Castillo no midió las consecuencias de sus dichos que remueven un asunto sensible de más de medio siglo en debate. Si mantiene la insistencia “la vacancia sería una solución práctica”, indicó el diputado de Renovación Popular, Jorge Montoya, en Diario Correo.

Es la misma postura que respalda la vicepresidente del Congreso, Patricia Chirinos, quien presentó la primera solicitud de remoción contra Castillo en noviembre, con solo seis meses de llegar al poder, y después de la destitución de 11 ministros.

Pedro Castillo. Usted no solo es un incapaz. Es un traidor a la Patria! Creer que el Perú debe entregar su Mar a Bolivia y sugerir que es la voluntad del pueblo, lo pone de espaldas a millones de peruanos que No se lo vamos a permitir y No se lo vamos a perdonar. #ConcluCASTILLO2 https://t.co/fjuesatNBv

— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) January 26, 2022