Con anaqueles llenos y precios menos exagerados, el régimen intentó en la víspera de Navidad fingir que Cuba no enfrenta una inflación galopante de 60 % en los precios minoristas en los comercios y de 6.900 % en el mercado informal, una devaluación de su moneda local, una dolarización de la economía, así como escasez de medicinas.

Los agromercados de La Habana experimentaron un “suministro especial» horas antes de la Nochebuena en rubros como hortalizas, vegetales, legumbres, viandas y frutas a los que no se les había visto juntos, reporta14ymedio. Según la publicación, inspectores del régimen de Miguel Díaz-Canel fiscalizaron el cumplimiento de la medida.

La Navidad llega a Cuba en un momento de grandes penurias económicas. La circunstancia hace que el régimen castrista busque aplacar el descontento popular ocasionado por la escasez de alimentos básicos. pic.twitter.com/ISQZqk8PuB — @Prince_Daisuke (@popolvuh80) December 25, 2021

Disimulo a medias

La estrategia, sin embargo, no alcanzó para llenar todos los mercados ni tampoco para contentar a los clientes que continúan lamentando que los precios siguieran muy elevados a pesar de la ligera rebaja que pretende «maquillar la escasez» de cara «a la foto navideña».

¿Dónde estaba metida toda la mercancía?, es la interrogante que surge, considerando que este 2021, el régimen no pudo completar los 2.000 millones de dólares que invierte anualmente para importar el 80 % de los alimentos que consume la isla, según precisó France 24.

Además de ello, en la última sesión de la Asamblea Nacional se admitió desde la caída de la producción agrícola –que esperan recuperar de la mano de China– hasta el cierre anual de 500 empresas estatales con pérdidas.

Celebrar en Cuba es un lujo

Estos números en rojo convierten a la Nochebuena y el Año Nuevo en festividades sin grandes pretensiones desde 1997, después de la histórica visita del papa Juan Pablo II, que reinstauró la tradición cristiana que la dictadura había suspendido desde su llegada al poder.

Lo típico es comer cerdo asado, arroz blanco, frijoles negros, yuca hervida con mojo y tostones de plátanos verdes, pero abastecerse de los ingredientes es imposible, pese a la maniobra de Díaz-Canel, considerando que la libra de carne de cerdo se cotiza entre los 250 y 300 pesos cubanos (entre 10 y 12 dólares al cambio oficial), sin olvidar el costo de la libra de frijoles negros, que anda entre los 60 y 80 pesos (de dos a tres dólares).

Además, con un salario promedio mensual que ronda los 4.500 pesos cubanos (cerca de 187 dólares), procurar los cerca de 2.000 pesos (unos 83 dólares) que puede costar la compra de todo lo necesario para organizar una cena de tres comensales, la celebración es un verdadero calvario.

Nochebuena para pocos

Un turrón español, por ejemplo, cuesta de tres a cinco dólares, pero en ninguna bodega o mercado en moneda nacional los venden como tampoco las uvas o manzanas importadas. Sólo en las tiendas que expenden en divisas se pueden comprar pavos congelados, turrones y sidras, pero a “precios de escándalo”, señala el Diario Las Américas.

Por otro lado, los hoteles cinco estrellas plus como el Manzana Kempinski, ubicado en el corazón de La Habana, son de las pocas instalaciones que en sus lobbies tienen gigantescos árboles adornados de colores y sus dependientes lucen gorros rojos con bordes blancos. El resto mantiene su desolada imagen como muestra de que “no es una navidad real porque no todos los establecimientos o cubanos la reciben”.

En Cuba no existe la navidad, "…solo buscar de que forma llevar un plato de comida a la mesa". La calidad de alimentación es calificada como deficiente por un 73% de la población, según el informe sobre los #DerechosSociales #Cuba del @observacuba#SOSCuba #CubaTieneQueCambiar pic.twitter.com/YZ3oYHfpVF — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) December 24, 2021

El próximo año no pinta distinto, pues el Plan de la Economía Nacional y el Presupuesto del Estado para 2022 reconoce que “no resolverá todos los problemas de la situación económica”. Resta esperar que los ritos de un grupo de creyentes yoruba a la madre tierra en busca de abundancia sean escuchados.