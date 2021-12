El candidato presidencial de la izquierda en Chile, Gabriel Boric, ahogó en un mar de dudas sus últimos días de campaña para la segunda vuelta, donde se enfrentará al republicano José Antonio Kast. Esto es una de las consecuencias que generó la presentación que hizo del resultado de una prueba de drogas en un debate televisivo protagonizado por ambos. Sin embargo, contrario a lo que esperaba con esta táctica, lejos de disipar interrogantes, las avivó.

Según el papel que levantó desde su pódium —que también compartió en su Twitter— en su cuerpo no hay rastros de cocaína, anfetaminas ni cannabinoides. Lo mostró vociferando que no se prestaba para “los shows de la ultraderecha”. Sin embargo, esta evidencia que supuestamente certifica el Laboratorio CHRISTUS Health, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abre la puerta a nuevos cuestionamientos.

Para aclarar las dudas del candidato de ultraderecha, les dejo los resultados de mi test de drogas. Basta de mentiras.#DebateAnatel pic.twitter.com/0C7TVRF3ZX — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 14, 2021

La fecha y hora del test

El examen presumido por la ficha izquierdista para el balotaje de este domingo 19 de diciembre señala que la toma de la muestra se efectuó el 2 de noviembre de 2021 a las 18:01 horas. Este fue el mismo día que comenzó su cuarentena preventiva por posible caso de COVID-19 que se confirmó posteriormente.

“Desde la tarde estoy con fiebre”, tuiteó en aquel momento. ¿Abandonó el aislamiento para ir a hacerse la prueba? ¿La tomaron a domicilio? Boric no precisó, pero la hora de la recolección de la muestra en caso de haber sido tomada a domicilio, no coincide con el horario de trabajo de la sucursal de Alcántara que supuestamente la practicó. “Yo no soy un consumidor de droga” es lo único que sostiene.

Duda @gabrielboric , dice tu resultado que te la tomaste a las 18 algo horas. Pero Alcántara cierra a las 14:30. No me cuadra. pic.twitter.com/rnaWvn2UCR — María Elena (@coyasch) December 14, 2021

Se excusa de programa incómodo. —Obliga a los otros candidatos a aislarse mientras sale el test (ninguno contagiado). —Pero el certificado de UC CHRISTUS dice que Boric estaba a las 18 hrs en toma de muestra (fuera del horario: ¿quién supervisó que fuera su orina y no otra?). pic.twitter.com/gL0GwCG7LV — Profesor Orrego Diputado Dist.14 (@EquipoOrrego_14) December 14, 2021

2. Una muestra corta

El test de Boric corresponde al estudio de una muestra de orina y no de cabello. Este detalle impulsa las vacilaciones, considerando que el primero solo detecta consumo de drogas en las últimas 48 horas.

Es una desventaja frente a la muestra del folículo del pelo, la cual proporciona un completo informe histórico de 90 días y es cinco veces más eficaz que la de laboratorio. El argumento del candidato para no practicársela fue tiempo y dinero. “Son 700 lucas —alrededor de 900 dólares— y tarda un mes”, dijo al salir del debate.

3. La página web del laboratorio no arroja resultados

En redes sociales abundan videos de usuarios que intentaron ubicar el resultado del examen usando el número de atención del candidato y su número de cédula. Sin embargo, no lograron obtener la información solicitada.

4. Su respuesta nerviosa e imprecisa a la prensa

Al finalizar el debate, Boric habló con la prensa y al ser increpado sobre estas inconsistencias, titubeó para responder y hasta exclamó a Dios pese a declararse agnóstico. Atacó al periodista, lo acusó de suponer que el resultado era “falso” y de “instalar mentiras”.

Kast mira desde la barrera. “Me parece muy bien que dé un primer paso, pero es solo un primer paso porque lo que hemos podido ver es un test de orina que se lo realiza el mismo día que quedamos todos encuarentenados”, aseguró.

A su vez, expresó que “lo importante sería que todos los que aspiran a un cargo de representación popular, se hagan un test de pelo. Más allá de que yo confió en lo que él señala, para evitar cualquier duda que se haga el test de pelo”.

La pregunta de Mario Vera, de Radio Biobio, era la que correspondía hacer. La reacción matonesca de Boric ante una pregunta bien planteada y en un buen tono lo retrata como el personaje violento que es #ExamenDePelo #ElMentiras #JulioCesarrodriguez

pic.twitter.com/yToX0igD6c — 🇨🇱Malita x Kast (@malitamalosa) December 14, 2021