El magistrado del tribunal federal de Miami, Robert Scola, a cargo del caso de Álex Saab —señalado como presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro— pospuso el inicio del juicio en su contra, por conspiración para el lavado de dinero.

La decisión se basa en que los abogados de Saab interpusieron un recurso en un tribunal del estado de Georgia. Allí sostienen que su cliente tiene un estatus diplomático que le impide ser juzgado en Estados Unidos.

Con esta maniobra en curso, el juez Scola decidió postergar el proceso legal en Miami hasta que la apelación que presentó la defensa tenga respuesta, de acuerdo a lo que divulgó el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman.

La estrategia de la defensa mantiene, al igual que el chavismo, que Saab es “agente diplomático” de Miraflores comisionado para conseguir alimentos y medicinas. Incluso lo nominan como un “representante permanente adjunto” ante la Unión Africana.

NEW: January trial for Alex Saab postponed due to ongoing appeal @EleventhCircuit about whether he has diplomatic status.

Prosecutors said they’ve requested legal assistance from Panama and anticipate similar requests to Ecuador, Colombia and possibly Malta and Cape Verde.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 6, 2021