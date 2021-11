Leosbany Giménez Guzmán, Rubén Alejandro Parra Ricardo, Brayan Piloto Pupo, William Chenier Ríos Arrieta, Alexander Morejón Hernández, Brandon David Becerra Curbelo, Jonathan Torres Farrat, Kendry Miranda Cárdenas, Lázaro Noel Urgelles Fajardo, Nelson Néstor Rivero Garzón, Rowland Jesús Castillo Castro, Yanquier Sardiñas Franco, Yerman David Gutiérrez Dueñas y Emiyoslan Román Rodríguez son los niños cubanos que el régimen castrocomunista mantiene tras las rejas por expresarse en el estallido social del 11 de julio con la dictadura.

De ellos hay 11 acusados por el supuesto delito de sedición y el resto por desacato, desorden público y atentado. Sus padres aún no tienen acceso a sus expedientes a pesar de que organismos internacionales abogan por su libertad, revela Cubanet.

Todos están en un sistema extrajudicial donde no hay respeto a las garantías del debido proceso. Se les ubicó en centros para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de libertad. No tienen derecho a contratar un abogado, no existe la presunción de inocencia, los padres no pueden, con base a la Patria Potestad, ejercer ningún recurso para defender a sus hijos.

Los casos avivan la polémica sobre las leyes de la dictadura que establecen la minoría de edad en Cuba hasta los 18 años, pero imponen la responsabilidad penal a partir de los 16. Para el fundador del grupo Archipiélago, Yunior García, “en Cuba hay una violación de los derechos humanos con más de 600 presos, entre ellos niños que están en la cárcel por cantar ‘Patria y vida’”.

Yunior: En #Cuba hay una violación de los derechos humanos, como pocas veces se ha visto. Hay mas d 600 presos, hay niños que están en la cárcel, niños q fueron a la cárcel por cantar #PatriaYVida. No se puede tolerar que eso ocurra en el siglo XXI.#LibertadParaLosNiñosDel11J pic.twitter.com/unJbHifFJj — Carla #LibertadParaLosNinosDel11J Cuba 🇨🇺 (@CarlaPaneca) November 30, 2021

Son niños

Más allá de la discriminación entre los 16 y 18 años, estas edades siguen correspondiendo a menores. Por ejemplo, para contraer matrimonio se requieren los 18 años, de lo contrario, se necesita autorización de los padres. Quiere decir que “los menores de 18 años siguen siendo niños”, asegura a Radio Televisión Martí Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, con sede en Estados Unidos.

No sólo ella lo afirma. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo número 1 señala que se entiende por niño a todo aquel menor de 18 años y reconoce además la existencia de un sistema especial diferenciado y autónomo para tratar a quienes tengan conflicto con la ley penal.

Cuba es parte de ese acuerdo pero “estos menores son sometidos a un procedimiento administrativo a cargo del Ministerio del Interior y los funcionarios que se relacionan con estos menores no tienen la capacitación para tratar con ellos”, señaló la especialista.

Madres en ayuno

Las madres sufren. Yudinela Castro es una de ellas que dejó de comer para exigir la liberación de su hijo Rowland Jesús Castillo Castro, de 17 años. Teme por la vida de los niños porque los menores son más susceptibles a ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos.

De ello, el caso del tuitero Reniel Rodríguez, conocido como @LunaticoDebates, es una evidencia. Su madre fue manipulada por el régimen para dejarlo en libertad luego de marchar el 15N.

Además persiste el temor de que las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años condenen su futuro y propicie su estigmatización en sus propias comunidades.