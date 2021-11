El día y la hora para el inicio del juicio del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, en Estados Unidos ya está en agenda. El próximo 3 enero de 2022 a las 9:00 de la mañana comenzará el proceso legal por conspiración para el lavado de dinero.

El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, divulgó en Twitter, que pese a la programación del caso de Saab en el calendario judicial todavía nadie puede reservar un asiento considerando que en el sistema penal norteamericano, los acusados solicitan con frecuencia más tiempo para evaluar las pruebas y un cambio de declaración.

Trial date for Alex Saab: Jan. 3, 2022 at 9 a.m.

But don't book a seat yet. In the US criminal system, defendants frequently request more time to evaluate evidence and consider a plea change.

There's also ongoing litigation about whether he's entitled to diplomatic immunity pic.twitter.com/k5jgxU4MoO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 16, 2021