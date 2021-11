La Corte Federal de Miami calificó en «estado fugitivo» al exgobernador chavista, José Vielma Mora, la venezolana Ana Guillermo Luis y los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, quienes son señalados como socios de Álex Saab —presunto testaferro de Nicolás Maduro— por supuestamente contribuir en el desvío de fondos públicos, a través de contratos irregulares con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela.

Joshua Goodman, periodista de la agencia The Associated Press, reveló en Twitter que la transferencia a esta condición deriva de la “investigación sobre corrupción” que adelanta la justicia estadounidense para aclarar los negocios de Saab, así como también sus vínculos.

Hay dos factores que inciden para la designación: si es una persona peligrosa para la sociedad —por lo que tienen en cuenta su historial criminal— y de qué manera su publicidad contribuirá a encontrarlo.

Miami federal court transfers to "fugitive status" a former pro-Maduro governor and associates of businessman Alex Saab as part of probe into corruption in Venezuela's flagship food box program pic.twitter.com/ImXK1NGNRn

