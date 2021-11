Documentos de Refinitiv Eikon y Petróleos de Venezuela (PDVSA) revisados por la agencia Reuters revelan que La Habana recibió 66000 barriles por día (bpd) de crudo y productos refinados de parte del régimen chavista en octubre, cifra que representa 8000 más que en septiembre y 26000 más en comparación con agosto, cuando el despacho solo registró 40000 barriles diarios.

Irán está relacionada con el incremento de exportaciones, considerando que Teherán –uno de los aliados más importantes de Nicolás Maduro– suministró en este periodo condensado para diluir el petróleo extrapesado proveniente de la Faja del Orinoco a cambio de 2.000.000 de barriles de crudo pesado.

“Los documentos registran que en octubre se despacharon 30 cargamentos de petróleo y productos refinados, y muchos de los envíos tenían como principal destino Asia. La ayuda iraní continúa este mes con un segundo embarque que ya arribó al país sudamericano”, destaca 14 y medio.

La información coincide con los reportes de Armand Delon, ingeniero de química y petróleo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien en Twitter difunde detalles de los cargamentos del Tanquero Petion de Cuba en la terminal de Jose en Venezuela.

Tanquero Petion del régimen de #Cuba cargando crudo en Jose Terminal, #Venezuela

Petion a tanker of the Cuban regime loading #crudeoil at Jose Terminal, Venezuela#oilandgas#oott#30Oct pic.twitter.com/zbvhzrZ0Rm

— Armand Delon (@DelonArmand) October 30, 2021