Periodistas, tecnología y tiempo se conjugaron durante un año para estremecer al mundo con una nueva investigación que destapa los secretos financieros de 35 presidentes y expresidentes y más de 330 funcionarios, políticos, artistas, fugitivos, estafadores y asesinos a través de los Pandora Papers que revelan sus negocios offshore.

La investigación a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) descubrió las transacciones en el exterior del presidente chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader como también de los exmandatarios colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

La organización procesó 11.900.000 documentos filtrados de 14 empresas de servicios extraterritoriales, que en total representan 2,94 terabytes de datos en diversos formatos, que van desde imágenes, correos electrónicos, hojas de cálculo y más.

Meet the firms whose confidential records make up the basis of the #PandoraPapers: The Secrecy Brokers 👇https://t.co/cZZgZqRsId

