Desde el aeropuerto internacional de Barajas de Madrid rumbo a Estados Unidos se concretaría este miércoles 15 de septiembre la extradición de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del régimen chavista, luego de su reciente captura en España tras dos años prófugo con disfraces y hasta cirugía plástica. La salida del vuelo está prevista para las 3:00 de la tarde –hora local– y contará con la custodia de siete agentes norteamericanos. Así lo asegura la periodista Maibort Petit, citando fuentes cercanas al caso.

“Uno de los aspectos claves del traslado es que Hugo Carvajal Barrios no tiene documento de identidad válido u oficial”, indica la publicación en la que se precisa además que el militar chavista enfrentará a la justicia norteamericana por presuntamente facilitar el envío de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México, con destino final a los Estados Unidos, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mientras la extradición del ‘Pollo’ Carvajal –detenido el 9 de septiembre– se concreta en tiempo récord debido a la disposición en su contra emitida por la justicia española en 2019, Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, espera en Cabo Verde la fecha de su traslado a suelo estadounidense.

Estas dos figuras del chavismo en manos de Washington podrían poner en jaque a la dictadura de Nicolás Maduro. En entrevista ofrecida este lunes a EVTV, el representante especial de la Administración de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que «los dos saben mucho de las finanzas del régimen», así como en particular «de Maduro y su familia».

Abrams agregó además algunos detalles de la información a la que podría tener acceso EE. UU. a través de Carvajal y Saab. «Ellos saben del acuerdo con Turquía, saben del oro, saben sobre Irán. Yo creo que Maduro ha tenido suficiente tiempo para mover cuentas bancarias pero sí creo que nos dirán bastante”.

Por esta razón el régimen intenta impedir el traslado de Álex Saab a Estados Unidos desde hace un año con distintas acciones jurídicas a través de los cuatro bufetes que asisten al empresario colombiano. La presión en este momento se podría estar dando en otro nivel. El periodista especializado en investigación, Roberto Deniz, divulga en su cuenta de Twitter que un avión procedente de la isla caboverdiana de Sal –donde está detenido Saab– aterrizó en Caracas este 14 de septiembre las 3:18 de la mañana después de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmara la constitucionalidad del proceso de extradición.

A las 3:18 AM llegó a Maiquetía un avión procedente desde isla de Sal, donde aún permanece detenido Alex Saab. El avión salió el lunes desde Marruecos a Cabo Verde y hoy en la madrugada aterrizó en Caracas.En paralelo, el chavismo sigue presionando con sus aliados a Cabo Verde pic.twitter.com/KHkVhsrRcQ

La decisión del máximo tribunal del país insular africano da luz verde a la extradición de Saab a Estados Unidos. El chavismo guarda silencio al respecto. Sin embargo, Deniz agrega que a través de Rusia –que no tardó en salir en defensa de Saab– y los abogados del presunto testaferro de Maduro, se ha insinuado que si la extradición se concreta, la delegación del régimen se levantará de la mesa de negociación con la oposición dirigida por Juan Guaidó que se inició en México a mediados de agosto con la firma de un memorando de entendimiento.

Oficialmente el chavismo no ha reaccionado a la decisión del tribunal constitucional de Cabo Verde contra Alex Saab, la Cancillería no ha emitido comunicado, pero a través de los rusos y los abogados de Saab insinúan que si lo extraditan no seguirá el diálogo en México

— Roberto Deniz (@robertodeniz) September 14, 2021