Chile hoy se jacta de tener la única Constituyente con una imagen plurinacional y paritaria del mundo. Sin embargo, también es la más controversial. Ese panorama se aviva y se percibe ahora de manera más holgada cuando salen a la luz artificios para evadir la justicia, como es el caso de Rodrigo Rojas, el convencional que luego de admitir que fingió cáncer para llegar al hemiciclo evadirá responder por sus actos ante la plenaria.

En este caso, Rojas apeló a una licencia médica de dos semanas, como su primer paliativo antes de asumir el caos y los cuestionamientos en su proceder. Además de ello, esta táctica del dirigente de la descalabrada Lista del Pueblo incluye también un misterio. Y es que hasta los momento no se han esclarecido las razones de salud que ahora alega el izquierdista en el documento que presentó ante el secretario provisional del órgano, John Smok Kazazian para no asistir a las sesiones. Sin embargo, el funcionario sí certificó que al convencional se le otorgó la suspensión médica N°3-058464487-7 a partir del 9 de septiembre de 2021 por 15 días”.

AHORA!! Rodrigo Rojas presenta licencia médica por 15 días a contar del día de 9 de septiembre de 2021 pic.twitter.com/OOr3akhFcF — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) September 9, 2021

“No está claro qué ocurrirá después de este lapso de tiempo”, reveló ExAnte. Aunque también el medio indica que la Mesa de la Convención determinó presentar los antecedentes de este caso a la Comisión de Ética. De esta manera, se pone en alerta al comité que entrará en vigencia una vez que se apruebe el reglamento que será discutido desde este jueves.

Rojas se anticipó. Es evidente. Se escurrió en medio de una jornada clave para el pleno, la cual comenzará -después de dos meses de instalación- a discutir finalmente, así como a votar en general la propuesta de reglamento que regirá su funcionamiento.

Además, es parte del “negocio del victimismo en Chile”, donde “las personas que se declaran víctimas tienen mayor reconocimiento social y popularidad, se llenan de me gustan en redes sociales, despiertan interés en los medios”, aseguró la constituyente Teresa Marinovic en su canal de YouTube.

Ganando tiempo

“El constituyente ha estado evaluando estos días los pasos a seguir y cómo podría efectuarse una renuncia, si así lo decidiera. Quienes conversan con él aseguran que ha estado leyendo los medios de comunicación y siguiendo los comentarios y mensajes que le llegan por redes sociales”, reveló ExAnte.

Entonces, sabrá varias cosas. Una de ellas, que la directiva de la Convención está en consultas jurídicas para evaluar cómo zanjar su eventual renuncia, pero que entre sus pares no hay acuerdo sobre cómo resolver formalmente su salida. En lo único que hay consenso es en que hay un vacío normativo que no le permite abandonar voluntariamente la Convención.

En teoría, existe un vacío normativo que no permite hacer efectiva esa renuncia al curul —porque solo la hizo a la vicepresidente que ostentaba— . Por lo tanto, mientras ese vacío no se regule, seguirá recibiendo la dieta y las asignaciones e, incluso, podría volver a votar si es que no dimite.

Una laguna

La actual Constitución es ambigua y lo permite por solo apuntar que a los convencionales se les aplican las mismas inhabilidades y mecanismos de renuncia por enfermedad que rigen para senadores y diputados. En el caso de un parlamentario. Por ejemplo, si es por enfermedad debe tratarse de un padecimiento “grave” y que “así lo califique” el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el TC solo tiene facultad explícita para resolver sobre enfermedades de senadores y diputados. Ningún artículo precisa que el tribunal puede pronunciarse sobre un convencional, lo que —a juicio de juristas— es un vacío y, a la vez, un impedimento insalvable para resolver en el caso de Rojas.

Dado que la instancia no tiene facultades explícitas en caso de los convencionales, el vicepresidente adjunto de la Convención, Rodrigo Álvarez (UDI), ha planteado que el actual Congreso legisle una nueva reforma constitucional que subsane ese vacío normativo para facilitar la renuncia. Su postura es respaldada por los constituyentes de Chile Vamos -de derecha- e, incluso, hace sentido en algunos de oposición al gobierno.

Persona non grata

La entrada de Rojas a la sede del antiguo Congreso —lugar de las sesiones de la Convención Constitucional— es inimaginable para sus compañeros. El constituyente Marco Arellano de Pueblo Constituyente vocifera que su permanencia «le hace daño a la Convención» porque hay «una situación evidentemente grave» y «hay un daño a la fe pública enorme, tanto a este espacio y sobre todo a las personas que han sido víctimas de cáncer», divulgó T13.

A su juicio, la Convención no tiene las «herramientas para abordarlo más que discursivamente». Pese a ello, «él tiene que tomar una decisión y hacerse cargo”. Una postura que coincide con la constituyente Teresa Marinovic para quien “hay razones para pensar que se han hecho muy mal las cosas, la reacción ha sido tremendamente débil, los convencionales dando declaraciones vergonzosas cuando te dicen es víctima del capitalismo”.