Los chilenos tendrán opciones -muy diversas entre sí- para elegir al próximo huésped de La Moneda con la inscripción de nueve candidatos presidenciales para las “megaelecciones” del próximo 21 de noviembre, fecha en la que se elegirán a senadores, consejeros regionales y diputados.

Militantes de derecha e izquierda, mapuches, cineastas, liberales, independientes y centroizquierdistas competirán por la silla del Ejecutivo en unos comicios signados por la resaca del estallido social del año pasado, la redacción de una nueva Constitución que aún no comienza por los conflictos internos de los convencionales y, sumado a ello, la pandemia.

Cada uno tiene una visión opuesta para gobernar al país austral y desde ahora serán las únicas alternativas para los 15 000 000 de votantes habilitados para sufragar según el director nacional de Servicio Electoral (Servel), Raúl García Aspillaga, quien anunció el cierre de plazo para inscripciones de pactos y candidaturas.

En el breve resumen divulgado a través de la cuenta en Twitter de la institución electoral señaló que en torno a los aspirantes al Ejecutivo también se oficializaron 31 pactos que impulsarán a los abanderados de los distintos partidos políticos e independientes, para los demás cargos sometidos a votación.

Siendo las 00:00 horas del martes 24 de agosto, el Director Nacional de Servel Raúl García da por concluido el plazo para la formalización de pactos y declaración de candidaturas de cara a las próximas #Elecciones2021CL del 21 de noviembre. pic.twitter.com/lfY68nDchL — Servicio Electoral (@ServelChile) August 24, 2021

De un extremo a otro

Sebastián Sichel y Gabriel Boric, Yasna Provoste, Diego Ancalao, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Gino Lorenzini, Eduardo Artés, son los nombres que figurarán en la papeleta.

Sebastián Sichel

Es la ficha de la coalición política del oficialismo, que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópoli y Partido Regionalista Independiente). Resultó electo en primarias.

En su historial político destaca su paso por la presidencia del BancoEstado y el ministerio de Desarrollo Social del presidente actual, Sebastián Piñera.

Militó en la Democracia Cristiana y en Ciudadanos, postulándose dos veces a la Cámara de Diputados (2009 y 2013), sin éxito. Se midió como independiente frente a Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes (RN) quedándose con más del 49 % de las preferencias.

#RadioFuturo: “Creo que ha habido un reconocimiento de parte de los partidos sobre la necesidad de cambios”. — SichelPresidente (@sebastiansichel) August 24, 2021

Gabriel Boric

Representa al polo de izquierda reunida en el pacto Apruebo Dignidad donde conviven el Frente Amplio(FA), el Partido Comunista (PC) y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) pero su casa es el Frente Amplio. Esta es una coalición política conformada por los partidos y movimientos de izquierda Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Movimiento Unir y Fuerza Común.

Boric ganó las primarias frente a la carta dura de su sector, el comunista de origen palestino Daniel Jadue, después de reunir en solo tres semanas 35000 firmas para legalizar a su partido ante el Servel y así validar su postulación en las elecciones primarias.

Valoro decisión de Apruebo Dignidad de ir en una sola lista en elecciones parlamentarias. Para impulsar cambios en un futuro gobierno necesitaremos de unidad y cohesión, y la lista única apunta justamente en esa dirección. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 16, 2021

Diego Ancalao

Representará a los mapuches en la jornada comicial a pesar de que falló en sus tres aspiraciones como diputado como dirigente de Democracia Cristiana, Izquierda Ciudadana y Federación Regionalista Social. Logró inscribirse como candidato luego de ser proclamado por la Lista del Pueblo por reunir más patrocinios en el Servel frente a otras dos precandidatas y después de que parte de la Lista del Pueblo desconociera la aspiración presidencial de Cristián Cuevas, quien había sido electo en una consulta interna.

Hoy finalizó la consulta ciudadana d @LaListaPueblo y ganamos 🥰🥰 gracias a todxs quienes han depositado su confianza en mi.

Vamos a cambiar la historia con el 1er candidato a pdte mapuche e independiente 🥰🌱 marichiweu💚🏞️🙌 https://t.co/7CJKUEn874 — Diego Ancalao G. (@dankalao) August 20, 2021

José Antonio Kast

Es el presidente del Partido Republicano, colectividad de derecha con la que ya fue candidato presidencial en 2017, cuando obtuvo el 7,93 % de los votos. Ahora, este exconcejal y exdiputado, quien se ha desempeñado como profesor de derecho, lanzó su candidatura a última hora con la promesa de “un gobierno de austeridad” y de rebajarse el sueldo a la mitad.

“Vamos a hacer un gobierno de austeridad y gobernar con el ejemplo: si salgo electo Presidente me voy a rebajar el sueldo a la mitad y vamos a reducir el sueldo de todas las autoridades. Todos tenemos que recuperar Chile“ @joseantoniokast desde la Araucanía #AtreveteChile pic.twitter.com/8OLuAfm5Fm — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) August 22, 2021

Eduardo Antonio Artés

Esta es su segunda aspiración presidencial. En 2017 este miembro fundador y actual secretario general del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria ya se midió y fracasó.

Esta vez logró sumarse a la carrera tras ser proclamado por la Unión Patriótica conformada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista de Acción Proletaria. «Acá está la izquierda verdadera, la izquierda que siempre ha estado en la calle, señalando que la lucha de Allende, de Recabarren, de los trabajadores no ha sido en vano, sino que por el contrario, están construyendo una senda de las promociones revolucionarias que reclaman nuestra sociedad” asegura.

Las felicitaciones han llegado al por mayor y dan mucha energía para asumir las tareas de una campaña patriótica, popular y de trabajadores. Así que sin demora, en forma creativa a formar cientos de comandos populares para llevar nuestro programa a las mayorías.¡A refundar Chile! — Eduardo Artés Presidente #Artés2022 #UPA #Artés (@artes_oficial) August 24, 2021

Marco Enríquez-Ominami

Este cineasta vinculado a La Factoría y Fundación ChileMedios ha postulado a la presidencia otras tres veces. Solo acertó como diputado en 2016 y forma parte de una acusación por presuntos fraudes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional acogió su amparo y ordenó al Servel habilitarlo como ciudadano con derecho a sufragio. Para él, “Chile tiene que cambiar. Estamos en un momento distinto en nuestra historia”.

Chile necesita la mayor unidad. El cambio necesita la mayor unidad. Hago un llamado a la senadora @ProvosteYasna: si al terminar la campaña tiene más apoyo que el nuestro, la apoyaré. Pero la invito a comprometerse a hacer lo mismo. Un gesto unitario para enfrentar a Sebastián 2. pic.twitter.com/C6rbNwsnJV — Marco Enríquez (@marcoporchile) August 24, 2021

Gino Lorenzini

Figura como el fundador y CEO de la controvertida consultora de asesoría previsional «Felices y Forrados». Fue junto con Franco Parisi fundador del Partido de la Gente, pero en esta competencia exhibió las divisiones con su “ex amigo”.

Franco Parisi

También aspiró a La Moneda antes. En 2013 este exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, ex consejero de Cochilco, ex consejero Puerto San Antonio y ex miembro del Grupo de Política Monetaria compitió por el poder.

Su partido reunió las firmas para instalarse a nivel nacional cuando aún Lorenzini era parte de la colectividad y no se generaba el quiebre entre ambos. Parisi fue ratificado e inscrito luego de una consulta digital en donde participó el 25 % de su padrón y se midió frente a otras dos personas, todo esto mientras él permanece en Estados Unidos y se espera que en los próximos días arribe al país.

Gracias por tanto apoyo #parisipresidente2022 — Franco Parisi (@Parisi_oficial) August 24, 2021

Yasna Provoste

Es la única mujer en la lista de candidatos presidenciales. Dejará la presidencia del Senado para entregarse a la campaña por el Ejecutivo, después de ganar la consulta ciudadana de la Unidad Constituyente conformada por el Partido Radical (PR), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Demócrata Cristiano (DC), Progresista (PRO) y Ciudadanos (CIU) donde compitió con Paula Narvaéz (PS) y Carlos Maldonado (PR), quedándose con más del 60% de los votos.