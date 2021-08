Los negocios entre el expresidente socialista de Ecuador, Rafael Correa, y el partido izquierdista español Podemos salen a flote. El nuevo embajador del país andino en España, Pascual Del Cioppo, aseguró que desde la sede diplomática se otorgaron fondos públicos a empresas relacionadas con la organización morada del exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Eso cambiará. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspenderá de inmediato los contratos para impedir el pago de las cuotas de junio y julio que se destinan a compañías relacionadas con Irene Montero la esposa de Iglesias y a Rafael Mayoral, diputado de del partido morado desde 2015.

Ambos estarían al frente de empresas relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador, pero que no se han ejecutado, señaló la información publicada por el medio ecuatoriano El Comercio. Unas gestiones que representan 1.200.000 de euros por año, equivalentes a 1.500.000 de dólares Incluso, el año pasado, en plena pandemia, se firmó un contrato anual por 775.000 euros que rondan los 914.000 dólares.

“Pero los peor es que era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”, criticó Del Cioppo, quien aún no asume su cargo según un comunicado de la Cancillería en redes sociales.

Una relación estrecha

Correa y Podemos mantiene lazos. Desde Bélgica -donde está residenciados tras ser condenado a ocho años de prisión por corrupción en Ecuador– hace propaganda por la organización española. La propaganda mediática a favor de Iglesias durante la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo es su última y más reciente evidencia de respaldo. En un vídeo difundido en redes sociales el exmandatario invitaba a votar por la ficha morada con la mítica frase del Ché Guevara: “¡Hasta la victoria siempre!”.

Aquello no funcionó, Iglesias perdió frente a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular pero la relación está arraigada. Por eso, Podemos emitió un comunicado en 2018 a favor de Correa cuando la justicia de Ecuador activó una orden internacional de busca y captura en su contra por corrupción. Para el partido de Iglesias significó una “medida absolutamente desproporcionada, sin argumentación alguna que lo justifique. Constituye por tanto una alarmante degeneración de un proceso legal que, hasta ahora, no da muestras de conducirse con el debido y estricto apego a la ley y a la presunción de inocencia del exmandatario ecuatoriano”.

Una defensa de frente y vigente que aún puede leerse en la página web de la tolda morada española que Víctor González, vicepresidente primero y diputado del partido español Vox, puja por aclarar al solicitar ya la comparecencia de Montero y Mayoral.

“Preguntaremos al gobierno y actuaremos. El pueblo de Ecuador tiene derecho a saber qué se hizo con su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales oportunas”.

Con beneficios de larga data

Los altos cargos de Podemos como Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Sergio Pascual y Auxiliadora Honorato fundaron el Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) como fachada de consultoría en 2014. Desde entonces, no ha dejado de facturar.

Errejón, que figuró en el Consejo Consultivo del CELAG, visitó Ecuador a finales de agosto de 2015 con ánimo de consolidar su trabajo como hombre fuerte del correísmo en Europa. Su paso por el país andino contó con el respaldo del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), un centro público en cuya sede están ubicadas las dependencias del CELAG. También participó en su visita el capítulo ecuatoriano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Según María Belén Arroyo, Errejón también sirvió de asesor a René Ramírez Gallegos durante su periodo como secretario de educación superior, ciencia y tecnología de Correa. Él también figuró en el Consejo Consultivo del CELAG al igual que Juan Carlos Monedero.

Asesorías lucrativas

Pero las labores de asesoría de Errejón en Quito empezaron más atrás tal y como recoge el periodista Arturo Torres en el diario El Comercio, Errejón suscribió el 8 de julio de 2008 un contrato de prestación de servicios consagrado a «apoyar los procesos de reforma democrática del Estado».

La alianza se selló a través de un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo. Errejón percibió 25.000 dólares por estas labores de asesoría y consultoría política, una cifra cinco veces mayor que el salario mínimo vigente en Ecuador, cuyo monto anual rondaba los 5.000 dólares, revela Libre Mercado.

Sin embargo, Errejón no terminó sus servicios para el correísmo con la beca de 25.000 dólares. Así, según las investigaciones de Arturo Torres, Ewald Scharfenberg y Raúl Peñaranda, elaboradas con el apoyo de la Open Society Foundation, el politólogo español también formó parte de un organismo con nombre kilométrico: «Comité Coordinador de la Estrategia Comunicativa para el Primer Aniversario del Intento de Golpe de Estado contra el Gobierno de Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010».