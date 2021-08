Piensan que solo tardarán dos días en cruzar, pero demoran hasta seis si logran hacerlo. Y es que la selva del Tapón del Darién —la jungla tropical que une a Colombia con Panamá— se conoce por ser un punto álgido en la frontera que ahora cruzan los migrantes en busca del sueño americano. Sin embargo, esta zona no solo es densa, fangosa y oscura, sino también peligrosa.

A pesar de conocer estos peligros, esta aventura —que en algunos casos es mortal— es la única opción para venezolanos, haitianos, cubanos, africanos y asiáticos que huyen del hambre, la pandemia y la violencia cuando el dinero escasea.

Son 575.000 hectáreas sin carreteras. Todo un territorio bajo el dominio de grupos criminales, ríos caudalosos y 200 especies salvajes. En ellas, se adentran embarazadas, mujeres con sus bebés en brazos y hombres jóvenes que buscan atravesar el corredor selvático de 266 km entre Colombia y Panamá. Ahora estos linderos forman parte de la ruta que toma la inmigración irregular, la cual intenta llegar hasta México, Estados Unidos y Canadá partiendo desde Sudamérica .

Es el infierno —o eso dicen— escondido entre playas cristalinas y el verdor denso de la selva. Entre el sol caribeño y las lluvias torrenciales. En medio de vallenatos, patacones y lanchas. Entre turistas buceando y migrantes buscando una mejor vida que retrata la agencia EFE en un video del lugar.

Antes de la pandemia los migrantes atravesaban Panamá durante la temporada seca (usualmente entre diciembre y abril) pero las condiciones climáticas quedaron a un lado. Se mueven con un par de maletas mientras son víctimas de la extorsión de coyotes, así como de grupos paramilitares como el llamado Cartel del Golfo, que controlan la zona, aseguró BBC.

Tan solo en lo que va de año, 55000 migrantes ya cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá, la misma cantidad que los últimos cuatro años juntos. La situación amenaza con desbordar los centros de atención que las autoridades panameñas han instalado para brindar atención a los migrantes tras su paso por la inhóspita selva del Darién.

Según datos del periodista Joshua Goodman de la agencia Associated Press, en Twitter, “los venezolanos también viajan a pie por el Darién para llegar a los Estados Unidos. Solo el mes pasado, las autoridades panameñas recogieron a 246 migrantes luego de la peligrosa caminata por la jungla”.

Venezuelans also traveling by foot over the Darien Gap to get to the US, although far more first travel by plane to Mexico. Last month alone 246 migrants were picked up by Panamanian authorities following the perilous jungle trek. (thanks to @ruedareport for sending) https://t.co/4GdLghZpIX pic.twitter.com/cr6i9rjR7o

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 18, 2021