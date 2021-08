La libertad tiene un precio. En este momento, Naman Wakil, un sirio-venezolano que fue arrestado en Miami por presuntamente acumular una fortuna de 400 millones de dólares en negocios con el chavismo, lo sabe. No solo eso, se aprovecha de ello y trata de comprar el beneficio. Por eso, ofreció una fianza de 21.248.434,25 dólares a menos de dos semanas de su detención.

Desde una cuenta suiza transfirió los fondos que le permitirían esperar el juicio fuera de la cárcel, reveló en Twitter el periodista Joshua Goodman de la agencia Associated Press. El desembolso rompe el récord de las garantías en efectivo propuestas para esperar en libertad un proceso legal. Los abogados de la localidad reconocen que “nunca habían visto una garantía en efectivo tan grande”.

Is this a record? Venezuelan businessman Naman Wakil wires $21 million from a Swiss account to secure a bond releasing him from jail. Wakil is charged with bribing officials to obtain lucrative food contracts. Miami attorneys tell me they've never seen such a large cash guarantee pic.twitter.com/1XP7kFyUKW

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 19, 2021