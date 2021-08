Se adelantó. El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, cesó a la cúpula de las Fuerzas Armadas que debía permanecer hasta fin de año en sus cargos y designó a nuevos jefes en el Ejército, Marina y Aviación en su primera semana en el poder.

La renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo Salcedo, propició esta embestida del nuevo mandatario peruano.

Su ministro de defensa, Walter Ayala –quien guarda un pasado plagado de denuncias e irregularidades– oficializó la designación como sustituto al comandante general del Ejército, Manuel Gómez de la Torre.

Los cambios también incluyen a los comandantes generales de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y del Ejército, los cuales serán ocupados por el vicealmirante Alberto Alcalá, el teniente general Jorge Luis Chaparro y el general de División José Alberto Vizcarra Álvarez, respectivamente.

El nombramiento más llamativo tuvo lugar en la Marina. Allí el más alto cargo recayó en el número cuatro en la jerarquía o escalafón militar en lugar del número dos o tres.

Castillo lo decidió así. El mandatario realizó los cambios “por renovación” en los altos mandos, según la resolución publicada en la gaceta oficial y ocurre al mismo tiempo que promete crear una fuerza de seguridad paralela mediante la extensión de las rondas campesinas.

A retiro

Todos los altos mandos removidos pasaron al retiro. Si bien en Perú se establece que cuando un presidente asume su mandato tiene facultades para cambiar o ratificar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para el congresista de Renovación Popular y almirante José Cueto estas sustituciones levantan sospechas. Afirma que «mientras se cumpla lo que está en la ley, son legales, pero no son normales porque ha habido muchos nuevos gobiernos donde no se hace este cambio inmediatamente. No es lo ideal tan poco tiempo después de empezado un nuevo gobierno».

Hubo premura. Es obvio. La razón que más encaja es que responde al llamado de varios miembros en retiro de la Armada a desconocerlo como presidente. Entre los integrantes de esta campaña estaban los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, actuales congresistas del partido Renovación Popular.

Incluso la agencia EFE divulga que Vladimiro Montesinos, quien fuera el asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y las gestiones que este hiciera desde la prisión de máxima seguridad a cargo de la Armada para coordinar una presunta compra de magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también gatilló la serie de cambios que se percibieron.

La intención de Montesinos, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción, era supuestamente sobornar a la máxima autoridad electoral de Perú para que admitiera las denuncias de fraude.

Sin prensa

Castillo mantiene en reserva sus razones y lejos a la prensa de los actos que concretan sus decisiones. Ningún medio recibió autorización para ingresar al Patio de Honor de Palacio de Gobierno donde las nuevas autoridades militares finalmente lo reconocieron.

Solo transcendió que ofreció un breve discurso donde vociferó que su gestión es «para el pueblo» y requerirá de «la mística» de los uniformados.

Presidente @PedroCastilloTe: El pueblo peruano reconoce la labor que históricamente ha realizado las Fuerzas Armadas y la @PoliciaPeru en la defensa de la integridad de nuestro territorio y el orden interno, protegiendo a nuestra nación ante cualquier peligro. pic.twitter.com/3y8bwmawWG — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 5, 2021

El maestro rompe récords con esta remoción en tan corto plazo. Le sigue el presidente socialista de Bolivia, Luis Arce, quien mes y medio después de llegar al Ejecutivo cambió al Alto Mando Militar para trabajar en la «reconstrucción de la confianza con el pueblo».

En un acto en la Casa Grande del Pueblo, Arce tomó juramento en diciembre pasado a los nuevos jefes militares con la tarea de «estrechar los lazos, los puentes» para que el país retorne a la «pacificación», luego de la crisis política y social que atravesó Bolivia con la renuncia de su mentor Evo Morales.

El presidente posesionó a César Vallejos, quien hasta hoy fue el comandante de la Fuerza Aérea, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas.

Arce también tomó juramento a Augusto García Lara como jefe del Estado Mayor, Miguel Ángel del Castillo como comandante del Ejército, Marcelo Heredia Cuba de la Fuerza Aérea y Franz Baldivieso de la Armada.