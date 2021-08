Asesoría, instrucción y colaboración recibe la Brigada Especial Nacional (BEN) del régimen cubano por parte del grupo paramilitar Fuerza de Policía Armada del Pueblo Chino (PAP), involucrado en la represión a las protestas en Hong Kong, para repetir las maniobras de Pekín en la isla caribeña frente a las manifestaciones masivas iniciadas el pasado 11 de julio, según afirma ADN Cuba.

Fotografías constatan que las “boinas negras” –como es conocida la BEN– , además de su entrenamiento para reprimir a la ciudadanía e imponer el orden interior, se preparó con ayuda de la Fuerza de Policía Armada del Pueblo Chino, organización responsable del «control de disturbios y la lucha contra el terrorismo».

Las imágenes retratan a los efectivos de la BEN durante sus encuentros con los “expertos en acallar a su ciudadanía y cegar toda muestra de oposición política o inconformidad ciudadana que ponga en entredicho el presunto apoyo totalitario al Partido Comunista”, asegura el medio.

Las fotos que circulan desde febrero de este año, en las que uniformados cubanos posan con armamento pesado como rifles Dragunov para francotiradores de fabricación soviética, coinciden con la divulgación de “un nuevo tipo de sistema de entrenamiento que mejoraría la preparación militar en todos los aspectos, fortalecería la capacidad de ganar guerras y convertiría al ejército chino en uno de clase mundial”, según reseña la prensa cubana fiel al régimen.

Fotos obtenidas por ADN Cuba evidencian que la Brigada Especial Nacional (BEN), entrenada para reprimir a la ciudadanía, recibió preparación del grupo paramilitar Fuerza de Policía Armada del Pueblo Chino (PAP), involucrado en las protestas de Hong Kong. https://t.co/ve3DxW4Eq7 — ADNCuba (@CubaAdn) July 30, 2021

En entrenamiento

“El ejército chino podría estar más cerca a Latinoamérica de lo que se cree”, asegura The Epoch Times porque este intercambio de maniobras se produjo en el campo militar de Punto Cero, en Guanabo, 25 kilómetros al este de La Habana, el enclave donde la BEN realiza entrenamientos en su sede, la unidad militar 8954, ubicada en el municipio San Miguel del Padrón.

A diferencia del Ejército Popular de Liberación (Chino), más orientado al combate, la Policía Armada Popular se centra en misiones de «estabilidad social».

Pero el resultado de la capacitación derivó en la imposición de sanciones sobre la BEN por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky, que persigue en todo el mundo a los perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y de corrupción.

Para el régimen cubano, la aplicación de esta ley, que exige que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense congele las propiedades e intereses de los individuos y entidades sancionadas, resulta inoperante en el caso de la BEN.

Paralelismos entre Cuba y Hong Kong

Para el vocero del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez-Boronat, hay paralelismos entre Hong Kong y lo que sucede en Cuba, lo cual “deberían preocupar mucho a Estados Unidos” por ser un paso de dominio más que da el Partido Comunista Chino sobre Cuba”.

“Los boinas negras al principio no se empleaban durante el día, eran empleados por la noche. No se enfrentaban a las manifestaciones masivas. Ellos identificaban a los manifestantes y luego realizaban registros y redadas casa por casa para sacarlos de sus hogares y detenerlos”, dijo a The Epoch Times.

En un comunicado del Departamento del Tesoro, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba y dos de sus líderes; su director Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias, por su rol en la represión de las protestas contra el régimen comunista.

Mayor presencia

Cuba apuesta a la radicalidad, considerando que la PAP es una fuerza paramilitar especializada y una rama de servicio de las Fuerzas Armadas de la República Popular China que depende directamente de la Comisión Militar Central (CMC).

Sus oficiales y soldados visten uniformes verde oliva oscuro, distintos a los uniformes verde pino del Ejército Popular de Liberación (EPL) o los uniformes celeste y negro de la policía popular.

Son dentro del Partido Comunista de China un equipo paramilitar desde la década de 1920, pero la Policía Armada Popular moderna tomó forma bajo Deng Xiaoping a principios de la década de 1980.

Cuando estalló la crisis de Tiananmén en 1989, fue incapaz de responder y hubo que desplegar tropas activas del Ejército Popular de Liberación. Tanto Deng como su sucesor, Jiang Zemin, utilizaron la Policía Armada Popular como depósito de unidades y personal del antiguo Ejército Popular de China.

Según reportes de varios medios de prensa en 2020, varios diplomáticos consideraron que el régimen chino había aumentado la presencia paramilitar de la Policía Armada Popular (PAP) en Hong Kong hasta 4000 efectivos, mucho más de lo que se creía anteriormente.

Acusación militar

Esas acciones del régimen castrista son documentadas y denunciadas por el movimiento Militares Objetores de Conciencia (MOC), organización que solicita al Tribunal Supremo de Cuba abrir un proceso penal contra el dictador de la isla, Miguel Díaz-Canel, ante su responsabilidad asociada a la represión de las manifestaciones.

Los delitos atribuidos al mandatario designado por Raúl Castro son incitación para delinquir utilizando la violencia, abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, genocidio y violación de las normas de derechos humanos, así lo tipificaron en la comunicación dirigida a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

Además, el MOC señala la complicidad del ministro del Interior, general de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.