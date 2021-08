La nueva presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Brenda Rocha, perdió su brazo derecho mientras defendía al sandinismo hace más de tres décadas. De aquella época como miliciana sandinista no solo le queda la falta de su extremidad sino también su fidelidad ideológica que ahora Daniel Ortega recompensa designándola al frente del órgano comicial.

Ella es un símbolo de la revolución que derrocó la dictadura de los Somoza, y emerge en un año crucial para proteger la intención de perpetuidad de Ortega en la Presidencia.

Rocha engrana las pretensiones del dictador que aspira a su cuarto mandato. Con tres meses en el puesto, esta abogada que ha servido como notaria y procuradora auxiliar en la región autónoma del Caribe Norte y concejal de la Alcaldía de Managua defiende al régimen centroamericano sin vacilación.

Rocha repite el discurso de Daniel Ortega sobre las protestas de abril de 2018 que dejaron un saldo de 325 muertos, más de 2000 heridos, centenares de presos políticos y más de 100.000 exiliados, producto de la represión gubernamental. Las tilda de “golpe de estado”, mientras confiesa que “admira” la capacidad de “conducción” de quien llama “comandante presidente Daniel Ortega”, quien –a su juicio– “puso a prueba su capacidad estratégica para derrotar el fallido intento de golpe de Estado”.

Su adulación no tiene límites. Se nota cuando dice que “reconoce la capacidad de dirección de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, orientando y guiando al pueblo con sabiduría por el rumbo de la reconciliación y la paz”.

Adicionalmente, aprueba la reducción de 3110 centros de votaciones establecidos por el padrón electoral provisional a 3106 centros por supuestas «condiciones» que no abonan a las necesidades de cara a las elecciones presidenciales.

En Nicaragua no habrá observación internacional en las elecciones del 7 de noviembre. Rocha está de acuerdo porque alega que los fiscales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) son los encargados de vigilar el proceso electoral.

El anuncio contrasta con las demandas de la comunidad internacional y con lo dispuesto en la resolución de 2020 de la Organización de Estados Americanos (OEA) que además exigía reformas electorales profundas.

Será una jornada a merced del sandinismo, considerando que Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica en 2018 del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), que se encargaba de monitorear las citas comiciales, e incluso Ética y Transparencia (EyT), otro organismo que vela por la legitimidad de las elecciones, sigue a la espera de ser facultado por el despacho de Rocha para participar como observador.

La ley de cadena perpetua en Nicaragua tiene a Brenda Rocha como su principal promotora. La magistrada presentó ante la Asamblea Nacional las supuestas firmas de tres millones de nicaragüenses para la aprobación de la legislación que la oposición sostiene fue creada y aprobada para reprimir a los adversarios políticos de Daniel Ortega.

Y en esa misma línea defiende la detención de siete precandidatos presidenciales por parte del régimen porque –según ella– «ninguno pertenece a partidos legalmente inscritos».

Foreign media claims that Nicaraguan authorities have arrested candidates running in the November 7th election.

Brenda Rocha, President of Nicaragua's CSE, says those individuals are neither candidates nor do they belong to legally registered political parties. pic.twitter.com/uTLretiy4b

— Kawsachun News (@KawsachunNews) July 15, 2021