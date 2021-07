Por tercera vez en lo que va de año, los chilenos acudirán a las urnas para elegir este domingo 18 de julio entre seis precandidatos –cuatro de ellos de derecha y dos de izquierda– quiénes competirán por la silla en el palacio de La Moneda.

Después de escoger en mayo a los miembros de la Convención Constitucional, gobernadores y alcaldes y asistir en junio a la segunda vuelta en 13 de las 16 regiones del país, luego de que sólo los candidatos de Valparaíso, Aysén y Magallanes lograran obtener el 40 por ciento en las megaelecciones, este fin de semana los chilenos definirán las fichas para las presidenciales.

Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Daniel Jadue, del Partido Comunista, conforman la lista de Apruebo Dignidad (izquierda). Ambos se medirán como los únicos candidatos de oposición inscritos en primarias legales –luego de que fracasaran los intentos por unos comicios opositores amplios–, mientras que en el oficialismo, reunidos en la coalición Chile Vamos, figuran en la papeleta: Joaquín Lavin, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel. Los vencedores quedarán oficialmente inscritos para la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre.

Reglas y condiciones

La jornada tiene sus reglas. El proceso convoca a votar a aquellos militantes de partidos inscritos, quienes solo pueden sufragar en su respectiva coalición, como también a los independientes –13 millones de electores– quienes no tienen esta limitación y pueden hacerlo por el candidato de su preferencia de cualquiera de los dos bloques (Apruebo Dignidad o Chile Vamos). Las personas que militan en colectividades que no son parte de estas primarias, no están habilitadas para sufragar.

La elección transcurre en medio del clima tenso de la recién conformada Convención Constitucional, encargada de redactar la nueva constitución, debido a las fricciones internas e incursiones políticas.

Lo crucial es que el proceso será un barómetro del sentimiento antisistema entre los votantes de centroizquierda. La atención se centrará en los votos que obtenga el alcalde del Partido Comunista y abanderado de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, que desarrolla su campaña desde una plataforma populista.

Su oponente en la coalición es Gabriel Boric, el exlíder de las protestas estudiantiles y miembro del partido izquierdista Convergencia Social. Boric promueve políticas económicas similares, como un papel más importante del Estado y mayores impuestos, pero menos polarizadoras que las de Jadue.

Los candidatos de Chile Vamos promueven demandas ciudadanas en sus plataformas de campaña, que abarcan áreas desde atención de salud, salarios mínimos, pensiones, sostenibilidad y educación.

Quienes ganen —las encuestas arrojan a Jadue y Lavín como favoritos— se enfrentarán a uno o más candidatos de los partidos de la antigua coalición de centroizquierda e independientes.

La senadora Yasna Provoste, del partido centrista Democracia Cristiana, es una de los eventuales candidatos que espera por los vencedores de las primarias. Aún no ha confirmado su candidatura pero son altas las probabilidades de que entre en la competencia.

Una sola papeleta

En esta oportunidad habrá una papeleta única donde se debe marcar solo una preferencia, de lo contrario, el voto será anulado.

La pandemia no restringirá la asistencia. Las autoridades flexibilizaron la movilidad y no se requerirá ningún permiso para acudir al centro de votación más que el carnet de identidad.

Las mesas estarán abiertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, mientras que los horarios preferentes regirán de las 2:00 a las 6:00 p.m. para la tercera edad, embarazadas y electores con discapacidad. Los chilenos en el extranjero están habilitados para votar, según informó la Cancillería.

El voto en el exterior rige desde 2017 y permite a los chilenos residentes en otros países sufragar en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales. Más de 65 mil compatriotas están habilitados para las primarias del domingo. #VotoExterior pic.twitter.com/ffhdPN9FLu — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) July 15, 2021

Opciones con contrastes

Joaquín Lavín, el candidato de la Unión Democrática Independiente (UDI), se postula por tercera vez para presidente, y esta es su campaña con un discurso más claro sobre lo que ocurrirá en el país.

“No es lo mismo perder una elección con (Ricardo) Lagos o (Michelle) Bachelet que entregarle Chile a Daniel Jadue. Ha dicho que legalizaría no solo la marihuana sino también la cocaína y pasta base. Que dejaría morir a las pymes. Que si alguien se toma una propiedad, no lo va desalojar. Que va permitir el aborto libre y desmilitarizar La Araucanía. No queremos ese Chile”.

Las pymes necesitan un gobierno que las proteja, que les ayude a surgir. No un gobierno que las quiera cerrar!!! Son clave para el empleo. Y especialmente son puestos de trabajo para mujeres. Chile necesita un gobierno pro-pyme. No un gobierno mata-pyme https://t.co/1GnZC1O0OP — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) July 6, 2021

Cree que “la posibilidad de hacer cambios profundos y que el país vuelva a ser tierra de oportunidades para las familias chilenas está en juego. Y para eso tenemos que transitar un camino unido. En paz, conversando, reconociendo lo bueno en el otro, con acuerdos, sin descalificaciones, sin violencia”.

En la misma acera de Lavín están tres exministros del gabinete del presidente Sebastián Piñera, quienes abandonaron la gestión del mandatario para apostar por sus propios proyectos.

El exministro de Defensa, del partido Renovación Nacional y del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI), Mario Desbordes, reduce la competencia a que quien asuma el Ejecutivo el próximo 11 de marzo tendrá “una tarea gigante porque la nueva Constitución no va resolver los problemas de la gente, y quien asuma tiene que llevar adelante las reformas necesarias”.

Partimos el último día de campaña, con un gran banderazo en Baquedano. Me acompañaron muchos voluntarios, a pesar del frío, ¡gracias a todos! ❄️ Queda poco para las elecciones, vamos que este domingo ¡#JuntosGanamos! 🇨🇱 pic.twitter.com/KVVvA03EPw — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) July 15, 2021

Ignacio Briones, exministro de Hacienda y representante de Evópoli, se apartó de sus funciones para postularse en esta carrera asegurando que “no están en juego los próximos 4 años, si no los próximos 30. Hay dos proyectos acá, uno que cree en la libertad y quiere apoyar a los emprendedores, levantar la economía y hacer reformas profundas. Y el otro que busca limitar las libertades, que busca ampliar el Estado con promesas mágicas y sueños refundacionales que no son posibles y quiere engañar a las personas”. Le apunta a Jadue con el mismo pulso que lo hace Lavín.

Necesitamos un Estado al servicio de los ciudadanos y no al revés. Orgulloso de haber iniciado el inedito proceso de consulta ciudadana de proyecto de ley para reformar y mejorar el empleo público y en el que participaron casi 60 mil personas. https://t.co/0xRcORdV3J — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) July 14, 2021

El candidato independiente de Chile Vamos y exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, es moderado. Se define como uno de «los que cree en el cambio pero el cambio bueno y positivo que incluye a todos sin odio, sin violencia, en colaboración”. Desde su cuenta de Twitter promulga que “la participación es fundamental”.

En la recta final y más fuerte que nunca #SePuede 💪🏼🇨🇱. Por las filas que hicimos, la eterna espera de un estado que realmente nos diera respuestas.

¡Nos vemos el domingo! Tú participación es fundamental 🗳 pic.twitter.com/4tqNHHpiBw — SichelPresidente (@sebastiansichel) July 15, 2021

Pacto de izquierdistas

“Si hay algo que este país tiene absolutamente claro es que no quiere otro gobierno de derecha. No quiere nada con esta alianza que ha sido el peor gobierno de Chile. Y no tengo dudas de que el domingo nos vamos a fundir en un abrazo (con Boric) porque más allá de las diferencias de campaña, tenemos un proyecto en conjunto”, afirma Daniel Jadue, el precandidato presidencial del Partido Comunista, de origen palestino, con la promesa de un “Chile digno” que incluye censura a los medios, legalización de la cocaína y la marihuana, establecer un royalty a la minería, una modificación a los tramos superiores del impuesto a la renta, la creación de un impuesto a los super ricos (sobre fortunas de 5 millones de dólares) y el fin de una serie de exenciones tributarias.

Su único rival dentro de la izquierda es la carta del Frente Amplio, Gabriel Boric, pero el resultado entre ellos parece evidente, por eso ambos tienen un “pacto”. Quizá eso justifica su lema “venceremos y será hermoso”, el cual promueven en Twitter.

Con la esperanza de Raúl Zurita, la convicción de Jorge González y la necesidad de justicia para Neco, este domingo todxs aseguraremos el camino que Chile ya decidió, uno con dignidad por todxs nosotrxs. Vamos juntos a noviembre! #VenceremosYSeraHermoso pic.twitter.com/o0E068M53D — Daniel Jadue (@danieljadue) July 16, 2021

Convertir a Chile en la “tumba del neoliberalismo” es la meta de Boric, pues sostiene que en “el país hay una justicia para ricos y otra para pobres”. La típica lucha de clases que promueve el marxismo.

Último día de campaña! Gracias a todas las personas que se sumaron a este proyecto. Este domingo 18 de julio te invito a votar en la primaria de #AprueboDignidad y a continuar sumando para el Nuevo Chile, con dignidad, descentralizado, verde y feminista. Seguimos! pic.twitter.com/Stol65fz7f — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 16, 2021

Su sentencia es que “seguramente de la primaria de Apruebo Dignidad va a salir el próximo presidente de Chile”. Pero falta que corra el reloj y llegue el día de las elecciones definitivas entre quienes ganen las primarias y el resto de candidatos que se sumen a la contienda.