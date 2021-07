A solo 90 millas de las costas estadounidenses se mantienen los cubanos en protesta contra el régimen castrocomunista que somete desde hace seis décadas a la isla. Ya hay un muerto, cientos de detenidos, bloqueo a las comunicaciones y una brutal represión. “Lo que debería contemplarse en este momento es una coalición de posibles acciones militares similares a las intervenciones estadounidenses en Panamá y Yugoslavia”, propuso el alcalde de Miami, Francis Suárez.

En entrevista con Fox News citada por el Nuevo Herald, el alcalde aseguró que es una “opción que hay que explorar y que sencillamente no se puede descartar”. Suárez, abogado nacido en Miami cuyo padre fue el primer alcalde de origen cubano de esta ciudad del sur de la Florida, destaca que los republicanos, con George Bush, depusieron a Manuel Antonio Noriega en Panamá. También recuerda las intervenciones para abatir a Osama bin Laden en Pakistán.

“En un país soberano sacaron a un terrorista y probablemente salvaron miles, si no cientos de miles de vidas. Y el presidente (Bill) Clinton, en Kosovo, intervino en un tema humanitario con ataques aéreos. Así que ha habido muchas, muchas oportunidades en la historia”, comentó.

Cuatro alcaldes más, republicanos y cubanoamericanos, pertenecientes al Doral, Hialeah, Hialeah Gardens y Miami Lakes divulgaron una carta abierta en Twitter en la que solicitaron que la “nación intervenga para ayudar al pueblo cubano a romper las cadenas que lo han mantenido atado durante tantos años”.

Letter to the President, the US Conference of Mayor's, the Florida League of Cities and Miami-Dade League of Cities asking that "our nation intervenes to help the Cuban people break the chains that have kept them in shackles for so many years." pic.twitter.com/cZuCkZkInu

