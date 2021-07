El candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, ya se atreve a jugar en posición adelantada, al anunciar que organiza una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, cuando el Jurado Nacional de Elecciones aún no oficializa los resultados del proceso de apelaciones que definirá si él o Keiko Fujimori asumirán la Presidencia.

Castillo se declara ganador y vocifera que el próximo 28 de julio —fecha prevista para el cambio de mando— ofrecerá un mensaje a la nación en el que solicitará al Congreso que “agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la primera Constitución del pueblo”.

Para ello ya tiene planes. “Llegando al poder no seremos sordos ni mudos, como siempre hemos criticado”, dijo en una reunión con dirigentes sindicales. Allí también afirmó que “no es necesario” redactar un nuevo marco legal “con tantos artículos y capítulos”, sino una con “olor, color y sabor a pueblo”.

La actual le incomoda, porque lo tiene “atado de manos”, por eso no se puede convertir en “un mago”. Castillo también presume de un rol para el cual no está acreditado, al declararse “preparado no solo para gestar este gobierno, sino para sostenerlo y para que más adelante se siga dando la oportunidad al pueblo”.

En recolecta para su fin

El anuncio de Castillo lo concretará Guillermo Bermejo, un congresista electo por Perú Libre, que iniciará la recolección de firmas mediante un «planillón» que data de 2018. En aquel entonces, el abogado Luis Trinidad, antiguo compañero de Bermejo en el movimiento ‘Todas las Voces’, lo adquirió para impulsar una consulta ciudadana similar.

Bermejo estimó recolectar cinco millones de rúbricas en este proceso. Esta cifra se sitúa por encima de las dos millones y medio requeridas. Para lograr su objetivo, ya los planillones circulan entre organizaciones sociales y bases del partido.

“El planillón es bastante claro para reformar de manera total la Constitución Política del país del año 1993, a cargo de una asamblea constituyente”, señaló el parlamentario que aviva las intenciones de Castillo.

Dos semanas más

Dos semanas de tiempo extra tendrá Castillo a favor, considerando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitiría los resultados oficiales de la segunda vuelta el 15 de julio próximo, luego de resolver todas las apelaciones presentadas por Fuerza Popular y superar sus propios contratiempos institucionales.

El vocero del ente electoral, Luis Alberto Sánchez precisó que se han publicado las resoluciones de la primera audiencia del pleno del JNE realizado el 23 de junio. De la misma forma, en los próximos días ocurrirá lo mismo con los 17 casos restantes. Todos ellos se declararon infundados.

Aseguró que paralelamente saldrán las resoluciones de las apelaciones pendientes. Se refería a los 200 expedientes que no se ingresaron hasta las 8:00 de la noche del 9 de junio, los 242 que no presentaron el pago de las tasas, y uno que fue firmado por el personero alterno y no el titular.

Como se recuerda, el fujimorismo presentó 370 apelaciones, de las que 100 fueron desestimadas porque supuestamente no llegaron al JNE.