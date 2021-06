El encarcelamiento de activistas, periodistas y artistas en Cuba trascendió al Parlamento Europeo y provocó la emisión de una “resolución histórica” en contra del régimen castrista por la “la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba”.

“Después de cuatro años del Acuerdo Unión Europea-Cuba hay más presos políticos en Cuba y no existe ningún proceso de diálogo que incluya a la sociedad civil cubana y a las organizaciones no gubernamentales europeas, excluidas por el régimen”, denunció en un comunicado el grupo parlamentario Renew Europe.

La creciente represión en contra de cualquier forma de expresión democrática, la ausencia de espacios de participación política pluralista, la falta de independencia judicial y protección de la libertad de expresión en La Habana evidencian que “Cuba viola sus obligaciones frontalmente” aseguró el grupo parlamentario desde su cuenta de Twitter.

