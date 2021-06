En los planes de Daniel Jadue no estaba ser el candidato presidencial del Partido Comunista en Chile para los comicios de noviembre. Eso confiesa. Dice que le “llegó”, pero tampoco se siente como un “elegido”. Sin embargo, está en la carrera dispuesto a ganar con el desgastado discurso de la izquierda y apelando a su origen palestino para conmover con la defensa del conflicto de la Franja Gaza.

No fuma, no toma, ni pisa casinos. Tampoco cree en el matrimonio. Lo tacha como una “institución patriarcal que dice que la mujer tiene que trabajar toda la vida gratis, para un hombre que la maltrata”. Por eso, si gana, el país no tendrá primera dama.

Se hace llamar feminista, despreocupado por “la facha”. Trata —asegura— de eliminar “esas complejidades de la vida. No gasto casi nada de plata, solo en libros y en música». Acumula 6500 libros en su biblioteca y otros 1500 están guardados en cajas todavía. De ellos, solo ha leído la mitad.

Siempre toma café endulzado con miel y cardamomo. Su padre se fue de la casa cuando tenía tres años. “Débil y cuestionado”, así define el vínculo con su padre que está en desacuerdo con su tendencia política que promete acabar con los «abusos y desigualdad».

Jadue explaya sus pretensiones. Afirma que “el neoliberalismo es la libertad económica sin consideraciones éticas, ni morales”, declaró en una entrevista que ofreció en The Clinic.

En ese punto está la encrucijada de su propuesta, porque su postura es que “el Estado en Chile opera como un instrumento de dominación de clases y en más de 25 oportunidades en la historia, cuando se acercan los cambios por parte de las masas populares siempre ha tenido la misma respuesta: la masacre, la privación y la violación de los Derechos Humanos. El problema es que hay que entender que el Estado es un instrumento de dominación de clases y hay que trabajar para reformarlo”.

Nada lo saca de ahí. Lo repite una y otra vez con fuerza. Él está dispuesto, pero depende de los votos y de si los electores le compran que para construir un “Estado plurinacional, donde los Derechos Humanos tengan una vigencia universal y que sea feminista hay que sacar cualquier homenaje o monumento a los genocidas y comenzar a construir una nueva identidad”.

Daniel Jadue se prepara para la competencia con artillería pesada. El cineasta y productor cinematográfico Hernán Caffiero, ganador del Emmy en 2018 por su trabajo en “Una historia necesaria”, será el director general de su campaña audiovisual que se divulgará en la franja televisiva autorizada para promover su candidatura.

La estrategia ya está definida. Las piezas a difundir serán de tres minutos diarios enfocadas “no en un partido político, sino sobre un gobierno popular” con una “lógica masiva, popular, donde destacará la ética del pueblo en la obtención de esta posibilidad de cambiar y enterrar la Constitución de Pinochet”, revela El Desconcierto.

Y desde ya el discurso que ordena la secretaría ejecutiva de la campaña es la necesidad de ampliar horizontes hacia los independientes y hacia sectores de electores nuevos, como los que votaron por la Lista del Pueblo. De hecho, la idea es convocar a quienes no se sienten llamados por el PC mismo como un partido tradicional, pero sí por la figura de Jadue. Buscarían, así, no solo tener un respaldo ciudadano más transversal, sino en particular contrarrestar ese voto «anticomunista».

La meta es romper el techo que tiene el PC en la política chilena a contar de 1990. Ese techo es del 5% de los votos y cuando mucho puede llegar al 7 u 8 % en la primera vuelta del 21 de noviembre insistiendo con Jadue como candidato presidencial si gana las primarias del 18 de julio donde se medirá con otro izquierdista, el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio.

Para su equipo, el alcalde fichó a expertos de los gobiernos de centroizquierda, como el economista Gonzalo Martner, que formó parte del gobierno de Ricardo Lagos y fue presidente del Partido Socialista en 2005.

Ahora bien, “el Partido Comunista cuenta con una segunda herramienta para jugar este partido: maneja el joystick de la violencia. El buen performance de Jadue en las encuestas parece una buena razón para no activarla ahora. Pero mañana puede ser distinto”, pronostica el Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo.

Se basa en que “el temor de la izquierda no comunista es que Daniel Jadue pueda perder en una segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre contra un candidato moderado de la derecha y comenzar a pagar el costo de haber seguido las aguas del PC y el Frente Amplio, bailando la música que ellos tocan desde hace rato”.

Para conquistar a la izquierda y a los descontentos Jadue gatilla su discurso hacia el tema de Gaza. Allí apela a su origen palestino, una comunidad a la que pertenece al descender de árabes.

Sus diputados en el Congreso con una Keffiyeh (bufanda palestina) a cuestas ingresaron el proyecto que impide la importación de productos provenientes de “territorios ocupados ilegalmente por el Estado de Israel en Palestina”.

Al respecto, el American Jewish Committee emitió un tuit donde consideran la iniciativa busca “boicotear a Israel” y que representa “un peligro para la comunidad judía local”.

AJC is deeply concerned by an initiative in the Chilean Chamber of Deputies seeking to boycott Israel.

This legislation presents a danger to the local Jewish community and to 🇨🇱-🇮🇱 ties.

We stand with @comjudiachile and urge the Chilean government to proceed with caution.

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) June 2, 2021