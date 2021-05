Venezuela enfrenta un momento de definiciones políticas en el que cada uno debe decidir de qué lado del tablero quiere estar: chavismo u oposición. Esto debe hacerse sin medias tintas, porque quienes están dispuestos a cohabitar con la tiranía del régimen de Nicolás Maduro traicionan la lucha democrática.

Por eso, la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, considera que el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski ya “no es parte de la oposición”. Así lo dejó en claro durante su entrevista con el canal online VPItv.

Para la dirigente de la tolda independiente “una persona tiene derecho a rendirse, a cansarse, a decir que no puede más, pero llamar al país, convocar a una sociedad a rendirse, a decir que no hay fuerza… Para mí, quien lo haga no merece ser líder de esta nación”.

Su mensaje resume los últimos pasos de Capriles, quien ahora propone sentarse a negociar con el régimen chavista, porque en su opinión «conversar no significa legitimar a Maduro”. Sus cuentas ahora son que «el adversario tiene poder y si no se habla con quien tiene el poder, ¿cómo se cambia lo que se quiere cambiar?”.

Es un juego discursivo del dirigente de Primero Justicia. Machado advierte que es necesario “tener cuidado”, porque cuando se habla sobre las fuerzas que componen la oposición hay quienes “por un motivo u otro se entregaron”. Al respecto, la dirigente nacional del partido Vente Venezuela también agrega que “el país no está para esas contradicciones. Se necesita seriedad en la conducción política, porque los errores políticos se pagan con vidas”.

Participación inadmisible

Otro sin claridad en sus acciones es el presidente interino Juan Guaidó. «¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de Salvación Nacional?», se preguntó Machado, porque a su parecer “no existe claridad en la propuesta y en lo que buscan”.

Algunos plantean ir a elecciones para «cohabitar» con el chavismo, mediante los comicios de noviembre, una propuesta que constituye una «asignación», porque quienes participan y ganan no lo hacen por los votos, sino por la disposición de unos pocos.

«Si hay alguien que me resultaría inconcebible que avalara o participaran en elecciones regionales es el propio interinato, porque al reconocer al CNE estarían desconociendo su propia existencia», comentó.

#25May “Nada le es más útil al régimen (…) que una farsa electoral y un nuevo diálogo débil y fallido”, dijo María Corina Machado en #AlDíaConSergio La coord. de Vente Venezuela aseguró que participar en ello es legitimar a Maduro. Amplia aquí: https://t.co/xojftZQq1w pic.twitter.com/GCC8NJyfr8 — VPItv (@VPITV) May 26, 2021

Del otro lado

Ante la postura de otros líderes opositores, Machado manifestó que en el caso de Juan Guaidó, tiene que concretar sus iniciativas, porque “le queda muy poco tiempo para hacerlo”.

Respecto a Leopoldo López, destacó que “tiene una trayectoria de sacrificio y esfuerzo que podría aprovechar”, pero resaltó que debe «hablar claro, porque eventos como el del 30A a los venezolanos nos resultaron inadmisibles“.

Después de ser compañeros y aliados políticos hoy Machado toma distancia. En la entrevista aprovechó para recalcar que a López “no sé si lo conozco muy bien”. Esto es una versión distinta sobre su apreciación del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a quien definió como “un leal amigo y un gran demócrata”.