Unas elecciones regionales en Venezuela con la participación de la oposición es un escenario en coagulación. Es algo que se percibe a la vista con el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral que estará integrado por primera vez en 18 años por dos rectores —de los cinco que lo compone— ajenos al chavismo.

Ese intento de equilibrio político la Casa Blanca lo está viendo, pero sobre todo lo respalda, tal como reconoce Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su cuenta en Twitter.

1/2 The U.S. supports a comprehensive, negotiated solution to the crisis in Venezuela that addresses all aspects of the conditions necessary for free and fair elections. It’s up to Venezuelans to decide whether the new National Electoral Council contributes to this end.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 6, 2021