Detrás del beneficio de arresto domiciliario otorgado por el régimen de Nicolás a los seis directivos norteamericanos de la empresa petrolera Citgo -después de tres años de arresto por supuesta corrupción, peculado y asociación para delinquir- hay un sinfín de porqués que comienzan a filtrarse.

El congresista de New York, Gregory Meek, reveló en el foro de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA por sus siglas en inglés) que con esta decisión del régimen venezolano «existe una ventana de oportunidad» para que Estados Unidos se comprometa con Maduro divulgó el corresponsal de la agencia AP, Joshua Goodman en su cuenta en Twitter.

"A window of opportunity exists" for the US to engage with Maduro, @RepGregoryMeeks says at @ASCOA event. Meeks, who chairs the House Foreign Affairs Committee, cited the release of six Citgo oil executives and agreement with @WFP to fight hunger in Venezuela for his optimism.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 4, 2021