Las elecciones presidenciales de Perú lanzaron a un nuevo abismo político al país. Salir del escollo es una proeza que parece inalcanzable frente a las disputas que ya se reportan para gestar pactos entre los partidos derrotados con los dos candidatos que pasarán al balotaje: Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Derecha e izquierda buscan apoyo y lo necesitan. Sin embargo, la pesquisa de respaldos aviva las diferencias entre los 18 candidatos que se postularon a la primera vuelta.

A casi una semana de los comicios, los cuestionamientos no paran. Para algunos es inexplicable que Fujimori pase a la ronda definitiva cuando arrojó el más alto porcentaje de rechazo, con más del 50 % en los sondeos de opinión.

La polarización la favoreció. Por otro lado, Castillo impresionó con su victoria insospechada que condujo a Rafael López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular, a solicitar la revisión de las actas de los comicios del domingo 11 de abril.

A Piero Corvetto Salinas, jefe de procesos electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le pidió el reconteo que además exige personeros legales, técnicos y hasta el defensor del pueblo para garantizar la “transparencia”. Todavía el ente no le responde y tampoco ha anunciado la certificación de los aspirantes a la Casa de Pizarro.

En la segunda vuelta serán indispensables los acuerdos. El forcejeo para cerrarlos ya está en el ambiente. Fujimori estaría con más posibilidad de sumar el respaldo de los votantes de Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular que amasa 11, 69 % y también de Hernando de Soto de Avanza País que aglutina el 11, 54 %.

A su vez, Castillo podría obtener al votante de izquierda de Juntos por Perú, Verónika Mendoza (8 %) y del centroizquierdista Yonhy Lescano de Acción Popular (9,8 %).

El problema para Castillo lograr pactos con algunos son sus propuestas radicales. Entre las más polémicas está el reemplazo de la Constitución de 1993, la expulsión en tres días a los extranjeros ilegales, la disolución del Tribunal Constitucional, la nacionalización de los principales yacimientos mineros, petroleros y energéticos y la liberación del hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala.

López Aliaga en todas sus redes rechaza algún acercamiento con él, porque cree que su plan de gobierno llevaría al país a una “dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba”.

Quiero aclarar que no he conversado con el candidato Pedro Castillo. Tampoco tengo ninguna reunión pactada con él. Renovación Popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a ser una dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba.

