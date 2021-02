La izquierda en España atraviesa una convulsión por la imputación de Juan Carlos Monedero, unos de los fundadores del partido Podemos —donde también milita Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno— por financiamiento irregular a través de la empresa de consultoría política Neurona, revela Gaceta de la Iberosfera.

El juez Juan José Escalonilla sentará el próximo 15 de marzo a la cabeza de la organización morada y cuatro funcionarios más de esta, para indagar sobre el cobro de 26000 euros desde la matriz mexicana de Neurona con una “factura falsa”, asegura el medio.

La decisión del magistrado se sustenta en el informe de noviembre de la Unión Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde se señala que Monedero recibió en enero de 2019 la cifra mencionada, pero el banco bloqueó provisionalmente su cuenta corriente a la espera de que acreditara tal ingreso.

Ahí comenzó el entramado. El líder de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30000 dólares bajo el concepto de “300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, México y Colombia”, pero la UDEF duda. La instancia cree que “habría sido elaborada ‘ad hoc’”.

Una empresa con tentáculos

Neurona es una sociedad de consultoría política activa en países socialistas como Bolivia, Venezuela, Ecuador y México y esta vez hacia la empresa mexicana Neurona Consulting, matriz de la española Neurona Comunidad, es hacia la que se dirigen las sospechas del juez, asegura 20 Minutos.

La razón del foco sobre la sociedad mexicana responde a tres transferencias que a la UDEF le llaman la atención. Por un lado, dos movimientos hacia Elías Castejón por un valor de 3000 euros («que podría estar encubriendo pagos por figurar como testaferro») y la transferencia al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por un monto de 26200 euros.

En un documento de 61 páginas, la UDEF explica que el análisis de la información recibida por las entidades bancarias y de fuentes abiertas se observa que los socios de Neurona Comunidad SL y su entorno personal constituyen diferentes sociedades con similar denominación en otros países y que están todas vinculadas entre sí.

Vínculos sin esclarecer

La Fiscalía de Madrid está atenta. Insiste en investigar todos los contratos firmados entre Podemos y la consultora mexicana Neurona, según El País, considerando que después de siete meses de iniciar las investigaciones no se ha determinado qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México, cuándo y dónde se hospedaron, difunde el medio.

Los vacíos y falta de respuestas avivan las sospechas. El Ministerio Público apoya centrar las pesquisas no solo en los vínculos entre la formación política y la compañía latinoamericana sino en “seguir la pista a todos los acuerdos rubricados entre ambas partes” después de que existan indicios de delito en el contrato cerrado para las elecciones generales de abril de 2019 en Madrid.

El Ministerio Público amplía la averiguación por considerar que “si se hicieron pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación”.

El juez Escalonilla tiene la lupa sobre los contratos que califica de “simulados”. En su informe constan indicios de que Neurona no llegó nunca a ejecutar los trabajos para los que fue contratada por 363000 euros y que, realmente, ese dinero se desvió a través de otra sociedad mexicana, Creative Advice Interactive.

Para ahondar en esa dirección, ordenó a la Policía Nacional que analice varios videos aportados por Podemos como prueba de que la consultora colaboró en la campaña. El procedimiento es crucial. Mediante los clips audiovisuales se determinará si se ejecutó el contrato entre Podemos y Neurona o se incurrió además en delito electoral.

A la defensa en el Congreso

Desde Podemos vociferan que el proceso judicial es una “estrategia» para sacarlos del Gobierno, una forma de utilizar la justicia de forma “espuria, retorciendo el estado de derecho e incluso fabricando casos falsos sin pruebas, para intentar alterar los resultados democráticos o derrocar gobiernos mediante condena, o bien mediante difamación mediática» indica La Sexta desde el año pasado cuando comenzó la investigación.

En la misma línea camina Monedero, quien niega toda ilegalidad en el pago de 26200 euros que le hizo la consultora mexicana y que el magistrado Juan José Escalonilla vincula con la posterior contratación de la empresa por parte del partido.

“He recibido una providencia donde me dice que tengo que ir a declarar en calidad de investigado, pero no me dice por qué” le dijo a El País. Para el líder de Podemos el caso en su contra se basa en una denuncia de José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido quien acusó a «los morados» por malversación y administración desleal, tras despedirlo por supuesto acoso sexual y laboral a una compañera y a otra abogada del equipo jurídico.

Desde entonces, Podemos está bajo escrutinio y Monedero lo reprocha. Cree que “el juez abre una investigación secreta cuya gran conclusión es sobre una factura que está declarada en Hacienda.

Se defiende. “Soy consultor y trabajo como consultor. ¿Cuál es el problema de que trabaje con Neurona? ¿Qué es una consultora de izquierdas? Tengo el correo electrónico donde se manda la factura. Están otros correos, en uno de los cuales mando un libro de formación; están las presencias en América Latina; ellos me ponen en su página web como colaborador” respondió en El País.

Iglesias en el medio

El Partido Popular exige la dimisión de Pablo Iglesias porque «él en otros partidos exigía la dimisión por la mera imputación. Pedimos que eso mismo se lo aplique y dimita», señala Antonio González Terol, vicesecretario del PP.

La tolda le exige la dimisión a Iglesias porque considera que está «inhabilitado» para el cargo después de que el juez imputara a Podemos en la causa que investiga la financiación del partido y que el mismo Iglesias en un debate televisivo prometió hacer si la tolda enfrentaba algo similar. En redes sociales lo recuerdan.

Pablo Iglesias, presentará su dimision después de la apertura del caso Neurona pic.twitter.com/yOOVcezWcI — Turi (@10Turito) August 11, 2020

Pero «este populista de ambición ilimitada no puede ser vicepresidente del Gobierno de España. Alguien que se mueve constantemente en las cloacas, junto a la imputación de su partido, su cúpula y la corrupción que lo arrincona está inhabilitado para el cargo» señala la tolda en El Español.