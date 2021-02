Los militares desertores de las Fuerzas Armadas del régimen de Nicolás Maduro regularizarán su permanencia en Colombia con la entrada en vigencia del Estatuto de Protección para Migrantes que implementará el país en los próximos tres meses, señaló el director de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa, en entrevista concedida a PanAm Post.

Aunque no detalló cuáles serían los beneficios, adelantó que “tratándose de fuerzas militares que han escapado del régimen al darse cuenta de que estaban oprimiendo a su propio pueblo se les han generado oportunidades y, por supuesto, se generan ventanas de oportunidades como el Estatuto Temporal de Protección”. Sin embargo, advierte que “hay una responsabilidad enorme del migrante de salir adelante en un marco de legalidad”. A continuación un extracto de la entrevista concedida por el director de Migración Colombia a PanAm Post.

En ese proceso, admite que Estados Unidos es un “aliado inmejorable” para brindar atención a los venezolanos que permanecen en el territorio colombiano y pese al cambio de mando en la Casa Blanca de Donald Trump a Joe Biden, Espinosa asegura a PanAm Post que Washington “está presente y seguirá estando presente”.

Sin moral y sin nada

Los efectivos castrenses que cruzaron la frontera alentados por el llamado que les hiciera Juan Guaidó, tras asumir como presidente interino de Venezuela en febrero de 2019, son alrededor de 1500 funcionarios. Esto ocurrió en el marco del fallido intento por ingresar ayuda humanitaria al país a través de los puentes fronterizos.

Ellos forman parte de los 1,7 millones de venezolanos que están en Colombia. A su arribo tras dejar los cuarteles firmaron un documento en el que cesaban de manera absoluta sus actividades de carácter militar, de lo contrario no podían estar en un proceso de solicitud de refugio considerando que “cualquier actividad militar pone en riesgo su estatus de refugio y su estancia en Colombia”, según aclaró El Tiempo.

“Aunque las deserciones no son buenas noticias para Maduro, tampoco son lo que la oposición esperaba”, señaló The New York Times al precisar que “los desertores representan un porcentaje mínimo del aparato de seguridad”.

Pero su salida de las filas de la «revolución» comprueba que “la moral tiene que haber caído de manera abismal entre las fuerzas armadas venezolanas”, comentó al diario neoyorquino Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos cuando se registraron los primeros casos de uniformados sublevados.

Así fue. Pero la realidad es otra para quienes acataron el llamado de Guaidó. Desde su salida del país acumulan frustraciones. Johan Altuve, exsargento de la Guardia Nacional junto a otros militares lo confesaron a la agencia France 24. Su testimonio revela que el abandono de sus puestos no representó soluciones para Venezuela sino un calvario personal.

El régimen intenta captarlos

Estas deserciones agregan un nuevo elemento impredecible a un creciente conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia, que motivó a Maduro a cerrar los cruces fronterizos y, acto seguido, cortar las relaciones diplomáticas con la administración de Iván Duque, destaca The New York Times.

Más allá de las disposiciones públicas están las que se gestan desde la cúpula madurista para apaciguar más fugas. Desde el régimen han estado comunicándose con varios de los militares que están en Colombia para convencerlos de pasar a territorio venezolano, previo acuerdo con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín), con la promesa de “cerrarles el expediente por deserción y traición a la patria a cambio de declarar contra Juan Guaidó y varios diputados”, divulga Infoabe.

Los intentos son eco de una manipulación que se intenta vía telefónica. Los militares venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta escuchan a través de intermediarios de Nicolás Maduro no sólo la promesa de libertad plena sino beneficios económicos si relacionan al líder opositor con “operaciones terroristas”.

Detrás de la bocina, los emisarios del régimen aseguran que en el Sebín, quienes retornen no serán “maltratados ni golpeados ni se les va a hacer lavado de cerebro”.

La solicitud es directa: “Confíen en nosotros, los que estamos aquí, que hemos hablado. El trato ha sido bastante considerable, con respeto y nos dieron respuesta. Para que sepan y puedan tomar le decisión que quieran”.

Antes de que se acojan a algún beneficio intentan distraerlos con retórica afirmando que “no es ninguna mentira, no es ninguna farsa. Ya todo fue hablado (con el madurismo), ya nos dieron un compromiso. Eso va a ser beneficioso para todos. Póngale que no nos dejen ingresar a la Fuerza Armada, no importa, pero por lo menos podemos estar libres y tranquilos aquí en Venezuela, sin necesidad de estar con miedo”.

Una protección temporal

La mayoría de los desertores hace dos años fueron enviados a hoteles por autoridades colombianas de migración. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también los ayudó a establecerse y comenzar a procesar sus documentos como refugiados, indicó CNN.

«El Gobierno colombiano ha buscado y seguirá buscando recursos financieros para el desarrollo estratégico que permita la mejor atención para los exmilitares y sus familias», dijo a la cadena el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Antes del Estatuto Temporal para Migrantes, recién anunciado, se creó un programa voluntario llamado Permiso Especial de Permanencia (PEP) que les permite desde mayo de 2019 vivir y trabajar legalmente en Colombia para convertirlos en civiles financieramente independientes.

El PEP se diseñó para permitir a los venezolanos, incluidos los militares, un «mecanismo temporal de protección», declaró a CNN Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia para esa fecha.

Maduro lo interpreta a su manera. Se declaró en alerta por considerar que los exfuncionarios se entrenan para atacarlo.