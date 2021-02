Oportunidades y beneficios son los caminos que abre Colombia para los venezolanos que deambulan en las calles y carreteras del país con la implementación de un Estatuto Temporal de Protección. Dicho mecanismo les permitirá regularizar su estadía por diez años en este territorio, después de huir del régimen de Nicolás Maduro. La decisión es un hecho. El presidente Iván Duque lo anunció desde su cuenta en Twitter. Adicionalmente, PanAm Post confirmó con Migración Colombia que el documento de extranjería que recibirán los migrantes no les dará derecho a voto. Por lo tanto, no hay comparación con el provecho electoral que ha sacado el régimen chavista con la cedulación masiva de colombianos en Venezuela.

Lanzamos el #EstatutoDeProtección temporal para migrantes venezolanos, con el objetivo de brindar atención a quienes huyen de la dictadura. Este mecanisno nos permite contar con información para otorgarles status migratorio y, en 10 años, la posibilidad de una visa de residente. pic.twitter.com/ei1L0W9ESz — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 9, 2021

El mandatario colombiano asumirá con «fraternidad» este compromiso y hará frente a la “irresponsabilidad y el maltrato” del socialismo que ha impuesto Maduro en contra de su propia población, a la cual “condenó al exilio”, afirmó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en una rueda de prensa virtual desde la cuenta en Facebook de la institución.

El plan está listo. Mediante el estatuto se hará un registro y será concedida una documentación de identidad a quienes decidan plegarse y formar parte del “sistema ordinario para el otorgamiento de visas o residencias”, señaló el funcionario.

De esa manera, el gobierno de Duque proyecta disminuir el gasto de 1500 millones de dólares que representan los venezolanos migrantes, al incluirlos en el aparato público de salud, educación y tributario.

Sin provecho electoral

La iniciativa de Duque no puede compararse con la Misión Identidad del régimen chavista que según El Espectador facilitó la nacionalización de un millón y medio de colombianos por considerarlos “esenciales” para su “capital político”.

La campaña de la izquierda colombiana contra el Gobierno carece de sustento. Estos venezolanos acogidos en el estatuto “no podrían votar hasta que no cumplan al menos cinco años consecutivos con visa de residente”, dijo a PanAm Post Juan Manuel Caicedo, jefe de Comunicaciones de Migración Colombia.

Para tener derecho a sufragar “tienen 10 años para tramitar la visa ante la Cancillería y deben cumplir los requisitos que exige esta entidad para otorgarla”, agregó el vocero citando la Ley 1070 aprobada en 2006 que así lo dispone.

Se trata del «gesto humanitario más importante del continente pero Colombia no se puede quedar solo en esto”, subrayó Espinosa, quien aseguró que los beneficiados tendrán movilidad entre ambas naciones “sin problemas”, contrario a las limitaciones que conlleva un refugio o asilo.

Tres grupos con acceso

Los migrantes venezolanos regulares en este momento representan el 40 % de los 1,72 millones que residen en Colombia. Quienes mantienen permisos de ingreso y permanencia vigente, realizaron una prórroga de permanencia o tramitaron un permiso especial de permanencia (PEP) serán absorbidos por el estatuto que será “el único marco que va a sobrevivir y englobar” a la población en un registro único.

“Sobre ellos ya hay información” pero les corresponderá sumarse al proceso de identificación biométrica que captará las huellas y fotografías que les permitirá mayor interacción con el Estado colombiano.

A la población irregular que según Espinosa asciende a 966.000 venezolanos le tocará demostrar que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero de 2021.

“Pruebas sumarias de permanencia” serán parte de los requisitos a acreditar, entre ellas, una constancia de inscripción escolar o un contrato de trabajo, reveló el director de Migraciones en la transmisión de Facebook.

El tercer grupo que cubrirá la medida será a aquellos que están en Venezuela pero que desean ingresar a Colombia. El estatuto les otorgará dos años para arribar por vía terrestre o aérea desde que comience la implementación del mecanismo en los próximo tres meses.

Sin embargo, dicho ingreso está prohibido realizarlo por pasos no habilitados. La advertencia es clara: “Si intentan pasar por las trochas sin dejar constancia de su ingreso, no tendrán la oportunidad de plegarse al estatuto. Hay que hacer las cosas de forma gradual y con calma porque no queremos avalanchas, no queremos perder vidas”

En esta norma también están incluidos los migrantes venezolanos que hayan solicitado refugio o aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería.

Por etapas

La primera fase del estatuto será el registro virtual a través del cual se inscribirán los extranjeros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, una herramienta que permitirá caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en Colombia.

La segunda fase será presencial y en esa oportunidad se tramitará el Permiso de Protección Personal, un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que se acojan al estatuto.

Sin embargo, el mecanismo no es automático, sino un proceso donde una a una de las solicitudes será evaluadas y quienes no cumplan serán deportados.

Así Colombia imita los pasos de Estados Unidos y Turquía, dos naciones que resolvieron la migración irregular con este tipo de medidas que, a juicio de Espinosa, “es un salto de la demagogia a la realidad. Este proceso va a separar los migrantes decentes de los pocos casos de delincuentes que quedarán detrás de las rejas”.