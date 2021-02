El remate de la campaña presidencial del candidato ecuatoriano Andrés Arauz se tiñe de dudas con el supuesto “préstamo” de 80000 dólares que le entregó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, para financiar su aspiración promovida por el expresidente Rafael Correa.

Documentos y comunicaciones pertenecientes al fallecido jefe del bloque de guerra occidental del ELN, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias “Uriel” revelan este apoyo, según Semana. Al parecer, existen “pistas, detalles y datos” que presuntamente estarían vinculados a la campaña de Andrés Arauz —el conocido delfín de Correa—. Entre ellos figura el logo, así como la consigna de campaña del movimiento Unión por la Esperanza que promueve Arauz, indica CNN.

A su vez, Semana asegura que estas supuestas comunicaciones de “Uriel”, quien fue abatido en octubre de 2020, muestran interés en la campaña electoral ecuatoriana que cerrará este 7 de febrero pero Correa, quien reside en Bélgica desde 2017 niega la «infamia» en entrevista con el medio.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, habló en exclusiva para SEMANA sobre el computador del comandante ‘Uriel’ del ELN, donde se hablaba de apoyo financiero y político al exmandatario y a su candidato Andrés Aráuz. “No sé quién es Uriel”, afirma. pic.twitter.com/o38qZElGur — Revista Semana (@RevistaSemana) January 30, 2021

Un trato confirmado

Esta relación tiene cola. En un video, el jefe guerrillero Jorge Briceño de las FARC, conocido como el Mono Jojoy, aseguró que la organización terrorista contribuyó al financiamiento de la campaña presidencial de Correa en 2006.

El video muestra a Briceño frente a un ordenador portátil en medio de la selva, dirigiéndose a un grupo de alrededor de 250 combatientes. Allí reconoce que algunos “secretos” de su organización están al descubierto debido a las operaciones de las autoridades colombianas. Entre ellos menciona la «ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos».

Pero Correa lo negó como ahora. «Personalmente, no conozco a nadie que pertenezca a las FARC» respondió el exmandatario a esta prueba divulgada en 2009. Para entonces, sostenía que era parte de una estrategia «para desestabilizar a los gobiernos progresistas» latinoamericanos y lo atribuía además a una “arremetida de la derecha y de todos sus instrumentos y todas sus armas, entre ellos, los medios de comunicación», reseñó El País.

A la voz de Mono Jojoy se suman las evidencias obtenidas del ordenador de Raúl Reyes, también difunto líder guerrillero, donde se encontraron hasta cuatro documentos de 2006 en los que algunos jefes de las FARC mencionaban pagos a la campaña de Correa.

Acciones delatadoras

Para la misma época que el video de las FARC rodaba, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) proponía a Correa en una carta abierta que acompañara e impulsara un proceso de paz para el conflicto interno colombiano desde su puesto como presidente rotativo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) divulgó Semana.

En la misiva le pedían una “solución política al conflicto interno colombiano» pero Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia en marzo del 2008, a raíz del ataque militar colombiano a un comando de las FARC ubicado en Ecuador, en una zona cercana a la frontera.

Desde una cumbre extraordinaria de Unasur, realizada después en Argentina, Correa con el respaldo de Hugo Chávez, criticó la gestión de Álvaro Uribe Vélez, quien estaba al mando de Nariño.

El culpable a la vista

Desde que Lenin Moreno está al mando de Ecuador ha ventilado los nexos de Correa. El mandatario hace dos años, en un viaje oficial en España, lo culpó de “desmantelar absolutamente todo lo que servía para controlar la frontera con Colombia” y de otorgar una “permisividad extrema” para que los cárteles colombianos transportaran la droga hacia la costa, publicó Al Navío.

Esa “permisividad” que Moreno destaca facilitó que se “transportara la droga hasta la costa”. Dichas declaraciones fueron dadas frente al Foro América, organizado por Europa Press, y celebrado en Madrid.

Las críticas no quedaron ahí. El presidente ecuatoriano también aseguró que “los radares no funcionaron y de no renovar el armamento de las Fuerzas Armadas, mientras la guerrilla tenía las armas más sofisticadas”, recuerda el portal.

Defensa en redes

Andrés Arauz quien es el acusado de recibir financiamiento de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para su campaña se defiende en su cuenta en Twitter. A través de la red comparte documentos para lavar su reputación.

Sin embargo, en la recta final de la campaña electoral para las presidenciales del próximo domingo en Ecuador, el candidato enfrenta este escándalo que complica sus opciones y agrega más tensión a unos comicios considerados como los más cruciales del último tiempo en ese país, analiza La Tercera.