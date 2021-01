En una escala donde cero es muy corrupto y 100 muy limpio, Venezuela sólo alcanzó 15 puntos. Con esta puntuación se titula como el país de América con el manejo más corrompido de sus recursos y como la quinta nación en el mundo con esta práctica desbordada.

Ese es el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional que clasifica a 180 países por sus niveles percibidos de este flagelo. En este medidor el régimen de Nicolás Maduro empujó a Venezuela a la posición 176, sólo superada por Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur con puntuaciones de 15, 14, 12 y 12, respectivamente.

Con este desempeño Venezuela perdió por la corrupción “al menos 5.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, lo que afecta directamente la salud de los venezolanos”, apunta un informe difundido en Twitter por la organización.

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2020 https://t.co/kDFcFmHEXT

— Transparency Int'l (@anticorruption) January 28, 2021