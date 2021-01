Detrás de un dirigente político siempre hay otros resolviendo asuntos en su nombre y con frecuencia sus rostros son desconocidos por la opinión pública. Pero el anonimato ya no es una opción para Javier Troconis, el comisionado presidencial para gestión y recuperación de activos de Venezuela en el exterior designado por el mandatario interino, Juan Guaidó. Su nombre está en la prensa internacional a raíz de sus gestiones irregulares en negocios que aportarían dinero a su jefe.

En una reciente investigación de The Washington Post, su nombre resuena debido a su mediación en representación de Petróleos de Venezuela con el Gobierno de Paraguay que le aportaría 26 millones de dólares a sus arcas.

Esta ficha de Guaidó trabaja en su gabinete desde febrero de 2019, cuando se incorporó como parte de la junta directiva de Citgo Holding Inc. por mandato de la Asamblea Nacional opositora. En agosto de ese mismo año sumó a sus funciones el cargo de comisionado enfocado en Miami, Bogotá y Washington.

Tres meses después de asumir esta función, firmó la solicitud de Paraguay de rebajar su deuda con la estatal petrolera venezolana que le ahorrarían al gobierno de Mario Abdo Benítez 150 millones de dólares a cambio de una retribución jugosa.

Aunque este acuerdo no se concretó por la falta de formalidad ante un tribunal de París para garantizar la liberación de Paraguay de sus compromisos, Troconis no puede esquivar su responsabilidad y opta por encomendarse a través de su cuenta en Twitter al Todopoderoso después de la divulgación de The Washington Post.

"Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre". Salmos 55:22 📖 Dios jamás abandona.#JavierTroconis pic.twitter.com/9yaJwYCy4K — Javier Troconis (@javier777_t) January 7, 2021

La trama de corrupción



Según la agencia France 24, Troconis estaría involucrado en una supuesta trama de corrupción, cuya suma alcanzaría los 40000 millones de dólares. Y no lo hizo solo. A él lo acompañó en sus actos otro personaje poco conocido: Fernando Blasi.

Los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar los delataron en The Washington Post, informando sobre sus pasos orientados a cobrar acciones en empresas, automóviles de lujo, casas y deudas ligadas a PDVSA.

Reyes y Antar afirman que recibieron una lista de «demandas impactantes», entre las que se encontraba un pago por adelantado a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano del funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.

Esa empresa se convertiría en socia, compartiendo una comisión del 18 % que habían negociado con los funcionarios de Guaidó, de acuerdo con el informe.

“Estaba asombrado”, dijo Reyes al medio estadounidense. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión… O pagamos o no obtuvimos el contrato».

Según Reyes y Antar, el trato se vino abajo después de negarse a pagar un anticipo de 50000 dólares sobre los 750.000 dólares solicitados. Sin embargo. emitieron una factura por 50000 dólares de Energica Power, una compañía que según los registros de Florida fue propiedad de Magin Blasi hasta septiembre, cuando se disolvió.

Pasos conocidos



Estas denuncias se dieron a conocer inicialmente en Factores de Poder. El Gobierno interino de Guaidó emitió un comunicado en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se hiciera una investigación interna, divulga France 24.

En un informe preliminar, el comité planteó dudas sobre «irregularidades administrativas» en los tratos de Troconis con Reyes y Antar y se recomendó una investigación adicional por parte de la oficina del contralor.

El embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio se adelantó y solicitó a Estados Unidos una investigación propia del caso. Incluso Antar afirma que ya fue contactado por el mismo FBI.

«No pongo mis manos en el fuego por nadie», ha declarado Vecchio. «Si hay pruebas, tenemos que investigar», señaló. Y si eso ocurre, aparecerá otro acuerdo propuesto para recuperar activos en un banco británico que habría involucrado un contrato que los funcionarios de la oposición dicen que Troconis no estaba autorizado a firmar, apunta The Washington Post.

Cobran sobornos

Tarek William Saab, fiscal del régimen de Nicolás Maduro está atento a los hechos. Declara que ya tiene señalados a Troconis y Blasi como miembros de una red que cobraría sobornos para «robar activos venezolanos en el Caribe», indica la agencia.

De acuerdo con la información, el Ministerio Público abrió una pesquisa contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por «intentar el cobro de sobornos» para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami.

Saab además no saca de la ecuación a Reyes y Antar. A ambos los nombró por la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por ellos por estar involucradas en las irregularidades.

Troconis, con experiencia como ejecutivo petrolero responde que las acusaciones en su contra derivan de «enemigos» de Guaidó y afirmó que las pruebas presentadas son «falsas», reveló The Washington Post. Pero La Tabla asegura en su cuenta en Twitter que es un «oscuro contratista» barinense.

Javier Troconis Calderón (oriundo de #Barinas) es un oscuro contratista de #PDVSA en la Faja del Orinoco a través de la compañía de servicios ambientales T&C Services. En FEB 2019 fue designado director de #Citgo y en agosto del mismo año comisionado para recuperación de activos pic.twitter.com/B4kr2tem5g — La Tabla (@latablablog) January 3, 2021

Borradores con complicaciones

Sobre los dos borradores del contrato no ejecutado con Paraguay, el procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, dijo que se «negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera», difunde The Washington Post.

Troconis habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 % del acuerdo, o más de 26 millones de dólares.

Pero Vidal le dijo a The Washington Post que había sido contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo con la esperanza de cerrar un trato. Dijo que la comisión propuesta era «más baja» de lo que normalmente cobra, y dijo que Troconis nunca le pidió una parte de ella.

Troconis también le expresó a la Asamblea Nacional que los paraguayos se le habían acercado con el trato y negó haber contratado a Vidal. Pero el comité del parlamento opositor no le creyó y también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1,7 mil millones de dólares del Ministerio de Alimentos de Venezuela.

Tanto Troconis como el bufete admitieron que firmaron el contrato en nombre del Gobierno de Guaidó. El comité no comentó sobre este acuerdo en su informe preliminar, pero el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, confirmó que Troconis no tenía autoridad para firmarlo. Mientras todo esto circula, Guaidó está callado. ¿Por qué?