Una nueva decepción atraviesa la indomable batalla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el fallo por parte de la Corte Suprema contra la denuncia presentada en Texas para impugnar los comicios de noviembre.

Su equipo legal, encabezado por el abogado Rudy Giuliani, dijo este viernes que la defensa de Trump está considerando presentar demandas por separado en los tribunales de distrito. De la misma forma, calificó la decisión de la corte como un «error terrible».

«Básicamente, los tribunales están diciendo que quieren mantenerse al margen. No quieren darnos una audiencia, no quieren que el pueblo estadounidense escuche los hechos», aseveró en una entrevista a Newsmax.

La respuesta de la máxima instancia judicial “sin sabiduría ni coraje” representa para el líder republicano la falta de valores institucionales. Del mismo modo, se traduce en el quiebre de sus expectativas sembradas en la querella que invalidaría la llegada del demócrata Joe Biden el próximo 20 de enero de 2021.

Por lo tanto, Giuliani, en compañía de la abogada Jenna Ellis se ceñirán a una estrategia distinta. Primero, explicó que todos los hechos denunciados necesitan «ser ventilados y alguien necesita tomar una decisión sobre si son verdaderos o falsos. Y algunos tribunales tendrán que tener el coraje de tomar esa decisión».

Sus abogados trabajan con el reloj en contra y sin descanso. Sobre ellos reposa la orden de “explorar” estrategias legales alternativas para desafiar el liderazgo de Joe Biden en estados clave con Jenna Ellis. Según Just the News, el plazo límite para ejercer acciones es el 6 de enero día fecha en la que el Congreso tiene previsto aceptar la decisión de los electores.

“La respuesta a eso es llevar el caso ahora al tribunal de distrito por parte del presidente, por parte de algunos de los electores alegando los mismos hechos en los que estaría legitimado y por lo tanto obtener una audiencia. No hay nada que nos impida presentar estos casos inmediatamente en el tribunal de distrito, en el que el presidente tendría legitimación», prosiguió Giuliani.

El mandatario estadounidense está vigilante del caso. En Twitter expresó su molestia. Por medios de un extenso mensaje relató su frustración ante una “elección amañada” que se comprueba en la falta de respaldo de los juzgados a las acusaciones presentas por su equipo legal tomando en cuenta que la Corte Suprema emitió este fallo pocos días después de rechazar una solicitud del Partido Republicano para revertir la certificación del demócrata Joe Biden en el estado de Pensilvania afirma BBC.

Trump no esconde sus emociones. En su manifestación pública aseguró que un día “eres presidente del país, celebras unas elecciones en las que supuestamente pierdes a pesar de que consigues más votos que ningún presidente activo en toda la historia. Como no tienes ‘caso’ ante el Supremo, pides a los maravillosos estados que intervengan por ti… y de repente, todo desaparece, sin siquiera argumentar por qué” escribió en Twitter.

Está sorprendido y no lo disimula. Sin embargo, sus esfuerzos por demostrar fraude comicial están lejos de cesar. Eso lo dejó claro. Lo prometió. “Seguiremos en la lucha” es parte de su discurso de protesta.

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far – and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020