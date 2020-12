El día de la prueba final de la consulta popular del líder opositor Juan Guaidó llegó y no lo hizo solo. Al desafío de mover a los electores dentro y fuera de Venezuela se suma la capacidad de la infraestructura tecnológica que ya registra críticas a través de las redes sociales.

Las dificultades para expresarse en las aplicaciones para teléfonos móviles Telegram y Voatz empañan a la jornada que pretende medir el rechazo al régimen de Nicolás Maduro sin representar un carácter vinculante para quienes sufraguen.

Las excusas y justificaciones a la situación se multiplican en la voz de Emilio Graterón, miembro del comité organizador, quien admite las fallas técnicas desde el lunes ante el uso “masivo” de peticiones de acceso olvidando que las aplicaciones tienen capacidad para recibir y enviar millones de mensajes multimedia de manera simultánea asegura Diario Libre.

En Twitter hay evidencia de la persistencia de los inconvenientes que demás de remover la percepción de un proceso improvisado tiene en contra la “falta de comunicación”, según denuncias de los propios electores.

Por App no pude votar, web no me deja enviar la encuesta, de ahí no avanzo pic.twitter.com/mxcRaA8agZ

— Venezolana (@IdrimarL) December 12, 2020