Todo lo inesperado, insólito, trágico y conflictivo de este año se juntará en el documental ficticio que está preparando Netflix llamado Death to 2020 (Muerte al 2020), donde expertos irreales ofrecerán un análisis sobre lo acontecido este año –marcado por la pandemia del coronavirus–, anunció la plataforma en su cuenta en Twitter.

From the makers of Black Mirror comes Death to 2020, the comedy event you'll never forget from the year you don't want to remember.

Starring @SamuelLJackson @HackedOffHugh @LisaKudrow @kumailn Tracey Ullman @samsonkayo @Lesdoggg @missdianemorgan Cristin Milioti and @joe_keery pic.twitter.com/uMy4HgJRo3

