Si Nicolás Maduro pretendía recuperar alianzas o convencer al mundo de la legitimidad de régimen tras el fraude electoral de este domingo, se equivocó. El comicio, lejos de doblegar a la comunidad internacional, reavivó el repudio a su dictadura.

En este sentido se manifestaron el Grupo de Lima y países cercanos a la organización, que en una declaración conjunta reafirmaron su contundente rechazo a la fatídica jornada que registró el 69 % de abstención.

En el documento, divulgado a solo horas del cierre de los comicios manipulados por el chavismo, señalan que estos “carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia” asegura La Patilla.

Esa es la posición de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Estos países consideran, según el medio, que no hubo integridad de los votos, ni participación de todas las fuerzas políticas, ni observación internacional.

La ola de críticas de las naciones que desconocen el fraude se convertirá en un tsunami, así como ocurrió en 2018, cuando gran parte de la comunidad internacional desaprobó las tramposas elecciones que llevaron a Maduro a Miraflores hasta 2025.

Ahora, los países preocupados por la «crisis» venezolana exhortan a unir esfuerzos para impedir la profundización del régimen en el poder: “Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho», se lee en el comunicado.

Al mismo tiempo convocan a los actores «de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible».

El gobierno británico también se pronunció en contra del fraude de Maduro por “ilegítimo”. Lo hizo a través de un comunicado en el que el portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores destacó: «El Reino Unido considera que la elección ha sido ilegítima y no reconoce el resultado”.

Manifestó además que “la elección de la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre no fue ni libre ni justa. No cumplió con las condiciones aceptadas internacionalmente, como lo solicitó el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, incluido el Reino Unido, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros”.

Subrayó asimismo la importancia de que los venezolanos «tengan la oportunidad de votar pronto en elecciones presidenciales y legislativas que sean libres, justas y supervisadas de manera efectiva. El Reino Unido considera que restaurar la democracia es un paso esencial para poner fin a las crisis políticas, económicas y humanitarias que afligen al sufrido pueblo de Venezuela y hace un llamamiento a todos sus líderes para que se comprometan a apoyar una solución con este fin”.

“El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido. Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo es un fraude y una farsa, no una elección”, expresó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Twitter.

