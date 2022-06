Los influencers se han convertido en figuras que marcan tendencias de opinión en las redes sociales. En cada una son los altavoces de ideas y marcas. Su humor, ironía o reflexión funcionan para promover y vender. El candidato presidencial de la extrema izquierda en Colombia, Gustavo Petro, reclutó una legión de ellos para captar al esquivo voto joven que no lo acompañó como esperaba en su anterior aspiración a la Casa de Nariño y que en la primera vuelta del pasado 29 de mayo no le alcanzó para lograr su prometido «cambio en primera». Se podría estar hablando de un total de 400, pero aquí vamos a analizar el alcance de los 20 influencers de Petro con mayor poder en cada una de las distintas plataformas digitales.

Si los jóvenes llegan a las urnas para el balotaje del domingo 19 de junio con una alta participación como ocurrió en Chile, Petro sabe que tendría esperanzas de derrotar a su contendor de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. A eso apostó. Pero nada está escrito. El voto joven no es homogéneamente de izquierda en todo el país. Sin embargo, Petro sabe que es más fácil de convencer y manipular con las ideas progresistas del socialismo romantizado.

El resultado de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo dejó claro el poder que tienen los influencers para generar engagement con las audiencias, tras lograr ganar varios una curul, entre ellos el youtuber Jota Pe Hernández, quien resultó electo senador, así como las representantes a la Cámara Cathy Juvinao y Mafe Carrascal. Hoy todos en la campaña con Petro.

Susana Gómez Castaño, conocida en las redes como Susana Boreal, también consiguió convertirse en representante a la Cámara por Antioquia, apoyada por la coalición de Gustavo Petro. La joven estudiante de dirección de orquestas de la Universidad de Antioquia se cotizó en las redes en medio de las protestas de 2021, al dirigir una orquesta de 400 músicos en el parque de Los Deseos.

Bajo la dirección del estratega de la campaña sucia

Pero el respaldo de los influencers a Petro –que aparenta ser espontáneo o independiente de su comando político y de campaña– sólo es una estrategia más para generar la percepción de que la irreverencia de la juventud está del lado del «cambio» y las «transformaciones».

Detrás de la supuesta avalancha de apoyos sin interés al candidato Gustavo Petro por parte de los «creadores de contenido» están los lineamientos de Sebastián Guanumen, el jefe del área comunicacional de la campaña del Pacto Histórico, quien ante la polémica por los ‘petrovideos’ –donde miembros del comando planifican el hundimiento de los demás candidatos con estrategias desleales– aglutinó a «periodistas independientes» e influencers para intentar contener la ola de indignación que generó el contenido del polémico material revelado por Semana.

Según la influyente revista colombiana, la última instrucción dada a este comando de influencers al servicio de Petro fue atacar al medio por haber divulgado los ‘petrovideos’.

Un activismo que genera rentabilidad

El séquito de activistas niega la acusación, pero sus comportamientos en las redes sociales y los mensajes los delatan. Todos coinciden en la férrea defensa del candidato izquierdista. En total serían 400 influencers contratados para impulsar la imagen de Petro, según precisa Semana. Es un lucrativo trabajo que les representaría en promedio un ingreso de 5.000.000 de pesos, equivalentes a 1200 dólares, considerando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló que Petro gastó cerca de 2.000 millones de pesos para campañas en redes sociales. La cifra triplica el monto que invirtió para tal fin el presidente Iván Duque.

Pero ese sería solo el ingreso que perciben directamente de la campaña. Adicionalmente, cada uno estaría recibiendo miles de dólares, de acuerdo con lo que les genera cada red social por alcance e interacción. En el reciente informe del IAB (Interactive Advertising Bureau), asociación que representa la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad, la industria de los influencers en Colombia creció 78 % en 2021 en comparación con 2020, generando ganancias de 17,8 millones de dólares (unos 70.000 millones de pesos).

«El poder de estas figuras se ha infiltrado tanto dentro de la política que sus adhesiones pueden ser importantes. Sus avales se consideran fiables, genuinos y relevantes para sus audiencias, pues las conocen como nadie más”, sostiene Cambio.

A continuación enumeramos los 20 principales influencers al servicio de Petro y el público con el que cuenta cada uno en las distintas redes sociales.

Alejandro Vergel

Es un abogado convertido en youtuber, cuyo rol es destacar en su canal a Gustavo Petro y cuestionar a todo el que se oponga a su candidatura con videos publicados casi a diario. En sus piezas, que tienen una duración promedio de 15 minutos, alardea de las propuestas del candidato y dedica tiempo a atacar al adversario de turno. Lo hizo contra Óscar Iván Zuluaga, lo hizo contra Federico ‘Fico’ Gutiérrez y lo hace ahora contra Rodolfo Hernández. También lanzó el portal Colombiano Indignado, y la cuenta con el mismo nombre para multiplicar su trabajo proselitista. En dicha página web se observa el mismo contenido a favor del abanderado del Pacto Histórico. En YouTube, su principal trinchera, cuenta con 303.000 suscriptores.

Laura Sofía Amaya

Es una feminista que también se declara en sus redes sociales como bisexual. Impulsa el mensaje progresista a favor de la comunidad LGBT, el feminismo y, además, porta el pañuelo verde a favor del aborto. Con esta estrategia vende la propuesta de Gustavo Petro a través de sus cuentas en Instagram y TikTok, buscando convencer a los jóvenes identificados con alguna de estas banderas. Destaca en estas redes sociales con 12.200 seguidores en la primera y 5532 en la segunda. En su más reciente publicación en TikTok aparece junto a Petro en un ambiente relajado.

Génesis

En sus redes sociales no se identifica con su nombre completo. Usa el nickname de @neptunedinosaur en Instagram y @gigesaurius en TikTok, red social en la que es más activa y tiene más seguidores (23,3 K), mientras que en Instagram cuenta con 2.142. En ambas se describe como activista y fanática del K-Pop. También se le pude ver en sus más recientes publicaciones en las dos plataformas compartiendo muy amenamente con Gustavo Petro.

Daniel Monroy

Es abogado, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvo en la reunión con Petro y aparece entre los primeros en la foto junto a Génesis. Destaca básicamente en YouTube con su canal con 49.700 suscriptores. También usa redes sociales como Twitter e Instagram pero con menor alcance. Su contenido se centra en la defensa de Gustavo Petro y Francia Márquez, así como en el ataque al candidato Rodolfo Hernández.

Sergio Barbosa

Periodista y presentador de programas de espectáculos. Promueve en sus redes sociales la candidatura de la extrema izquierda. Se destaca en Twitter con 209.600 seguidores y en Instagram con 109.000. Abundan en su Twitter los retuis a Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a otros inflluencers petristas como Beto Coral. Pero más allá de simplemente expresar su opinión, también estuvo en la reunión con Petro y el resto de «creadores de contenido» con fines políticos.

Julián Triana

Es abogado y edil de la localidad de Fontibón, Bogotá. Fusiona su juventud con el espacio político que ocupa para promover la candidatura de Petro en las redes sociales que más usan los jóvenes: Instagram y TikTok. En la primera cuenta con 37.100 seguidores y en la segunda con 180.300, siendo esta la principal plataforma en la que se dedica a enumerar las razones por las que votará por Petro y por las cuales no votará por Hernández. También difunde sus ideas izquierdistas en Twitter, donde cuenta con 13.100 followers.

David Rozo

Es un tuitero activo, soez y desprolijo que critica y condena al gobierno de Iván Duque como deporte. Cuenta con 185.000 seguidores. Es popular por su seudónimo de ‘Don Izquierdo’, a través del cual se ha dedicado en los últimos días a exponer al candidato Rodolfo Hernández e incluso a su esposa, así como a atacar a periodistas como Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Disimula su militancia en el petrismo describiéndose como «activista y promotor del proyecto independiente Voto Público». Pero muy poca independencia se aprecia en su contenido. Su constante ataque al uribismo y férrea defensa de Gustavo Petro lo delatan. No niega haber participado en la reunión en la que los influencers se tomaron con Petro la foto divulgada por Semana que luego intentaron ocultar. Si bien aseguró que en ese encuentro no se les pidió atacar a Semana, a los pocos minutos tuiteó lo siguiente:

Solo vengo aclarar que a mi nadie me tiene que ordenar decir que: La Revista Semana es un ASCO. — David Rozo (@DonIzquierdo_) June 13, 2022

Wally

Su nombre es Walter Alfonso Rodríguez. Es un abogado y youtuber antiuribista que conduce un noticiero de entre 15 y 20 minutos en su canal, en el que se burla de políticos especialmente de la derecha y del centro. Cuenta con 42.300 suscriptores. En cada publicación consigue un promedio de 50.000 vistas, superando en algunos casos las 100.000. Hace dos años criticó a Petro por decir que el coronavirus había llegado en avión a Bogotá. Pero fue un episodio puntual que quedó en el pasado. Ahora está abiertamente en campaña a favor del Pacto Histórico. En sus más recientes videos se observa su esfuerzo por vincular de distintas maneras a Rodolfo Hernández con el uribismo para así buscar restarle votos.

Beto Coral

En su cuenta de Twitter sostiene en su mensaje fijado que «Uribe es un genocida». Además, destaca en su banner una foto con la que hace campaña a favor de Petro: «Fuera uribismo, vota Pacto Histórico». Este influencer se postuló a la Cámara en el exterior por el petrismo, pero posteriormente retiró su precandidatura, alegando que su decisión se debía a la demanda por calumnia e injuria que el expresidente Álvaro Uribe interpuso en su contra, a quien Coral señaló en 2019 de ser el supuesto jefe de las Águilas Negras y el Clan del Golfo. Actualmente vive en Miami, donde goza de las mieles del capitalismo mientras promueve el fracasado socialismo para Colombia. Desde sus perfiles ha tratado a Sergio Fajardo de ser un «hijueputa que se burla de nosotros y lo peor es que algunos lo siguen viendo como presidenciable». No tiene filtro, tampoco modales. Es muy activo en todas las redes sociales. En YouTube tiene 191.000 suscriptores, en Twitter cuenta con 310.000 seguidores, en Instagram 101.000, en Facebook tiene 264.000 y en TikTok 10,9 K.

Levy Rincón

Insultar es su trabajo. Su estilo es estridente y soez. Tiene un programa que difunde por todas sus redes al que ha llamado «Notiparaco». Puede considerarse uno de los caballitos de batalla de Petro, ya que maneja todas las plataformas digitales con una gran cantidad de seguidores. En Twitter cuenta con 485.000 followers, en Instagram tiene 149.000, en Facebook cuenta con 221.000 seguidores, en TikTok con 50,7 K, mientras que en YouTube tiene 483.000 suscriptores. Su función ha sido la misma del resto de los influencers al servicio de Petro: atacar a sus adversarios de turno. Todo, evidentemente, con la complacencia del candidato de la extrema izquierda, con quien aparece en videos entrevistándolo en sus redes y posando en fotos.

Cielo Rusinque Urrego

Milita en el partido Colombia Humana de Gustavo Petro y hace parte de la coalición del Pacto Histórico, conformada para las elecciones de este año. Manifiesta su rechazo a la derecha, el centro, al gobierno y la política tradicional. Es abogada constitucionalista con Master en Estudios Políticos. Se identifica como «latinoamericanista y progresista». Aunque tiene cuenta en casi todas las redes sociales, destaca por su influencia en Twitter, donde cuenta con 111.800 seguidores.

Es una canallada en medio de una pandemia pasar una reforma tributaria que grava los bienes de primera necesidad y la canasta familiar, aquí el video completo, pequeño souvenir para @IvanDuque pic.twitter.com/gAoTae6I2f — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) February 10, 2021

Augusto Ocampo

Es un exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá que está haciendo campaña a favor de Gustavo Petro. Abogado especialista en investigación criminal que además se identifica como fundador de la «Primera Línea» jurídica. Maneja básicamente Facebook y Twitter, destacando mayormente en esta última, donde cuenta con 147.000 seguidores. Los retuits a los mensajes de Petro y de otros influencers aquí mencionados son comunes.

A horas del dia "D" sobran choques con personajillos adeptos y alienados ya a un candidatura que apunta a ser la perdedora Capacidad de inventiva y creatividad honesta, para avanzar hacia la victoria en una cruzada de mensajes a favor de @petrogustavo… A lo IMPORTANTE… — AUGUSTO OCAMPO (@AUGUSTOOCAMPO) June 13, 2022

Sara Tufano

Es socióloga graduada en la Universidad de Sao Paulo. Es columnista de El Tiempo. Se identifica como feminista y destaca por sus debates sobre la igualdad de género, razón por la cual se aprecia en sus redes sociales un respaldo incondicional con la candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez. Es activa mayormente en Twitter, donde cuenta con 96.900 seguidores. En el mensaje fijado en su cuenta admite cómo el pase a segunda vuelta del ingeniero Rodolfo Hernández fue «inesperado» y les dejó una «sensación de desorientación». Sus análisis son más sensatos y cargados de autocrítica. Demuestra que en su caso priva la razón sobre las emociones, pero no oculta su respaldo y promoción a la candidatura de Petro.

El Plan A de la campaña de @petrogustavo era ganar en primera vuelta y eso no sucedió. No se ganó en primera y apareció un adversario inesperado. De ahí la sensación de desorientación. Abro 🧵 — Sara Tufano (@SaraTufanoZ) May 30, 2022

Mafe Carrascal

En las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo fue electa representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico, pero llegó a la política gracias a su rol como influencer en las redes sociales apoyando a Petro. Se destaca en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, en las que cuenta con 343.800, 54.502 y 42.900 seguidores, respectivamente. También tiene un canal de YouTube, pero su incursión en esa plataforma no ha tenido mucho impacto, pues solo cuenta con 780 suscriptores.

Celso Tete Crespo

Es un periodista que ofrece marketing digital. Trabajó como jefe de prensa del senador Gustavo Bolívar, mano derecha de Petro. Se identifica como progresista. Básicamente enfoca su activismo en Twitter, donde promueve abiertamente la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez y desde donde ataca a los adversario. Su obsesión con el uribismo es similar a la del resto de los aquí mencionados. Cuenta en esta red social con 126.500 seguidores. Después de la primera vuelta del 29 de mayo también se enfocó en atacar al candidato Rodolfo Hernández.

Rodolfo llegó a primera vuelta por su discurso anticorrupción, pero en la 2da vuelta se le unieron el uribismo y todos los clanes. ¿Qué demuestra eso? Que no les mete miedo. El verdadero pavor de ellos es @petrogustavo. — Celso Tete Crespo 🇨🇴 (@elsemblante) June 12, 2022

Camilo Sánchez

Tiene en YouTube el canal «Con ánimo de ofender» donde se burla del uribismo, mientras que en su cuenta de Instagram @dejemequieto les pide a sus amigos ver la entrevista «chistosa y bella» que le hace a Petro para que «empiecen este día con unas buenas risas, se levanten, agarren su cédula y salgan a votar por el cambio que tanto necesitamos en este país». Apuesta por la comedia para infiltrar el proselitismo político. Como una burla a Fox News, tiene su programa llamado FucksNews, usando el mismo logo de la cadena de televisión estadounidense de línea conservadora. Sus trincheras son básicamente Instagram, Facebook y YouTube, donde tiene 736.000, 1,1 millones y 1,15 millones de seguidores, respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camilo Sánchez (@dejemequieto)

Camilo Pardo

Es ilusionista egresado de la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá. Junto a Camilo Sánchez empuja la campaña de Gustavo Petro en sus redes sociales con su stand up comedy FucksNews. Se destaca en Instagram con 287.000 seguidores, en TikTok con 267.800 y en Twitter con 32.900. También comparte cuentas con Camilo Sánchez.

No sabemos como llegamos a estar en ese salón, como entrevistamos a gente tan importante que ni conocemos, ni sabemos porque nos entrevistaron entre tanta gente más informada y culta que nosotros. Pero gracias a ustedes cada vez nos escuchan más! Seguiremos informando! pic.twitter.com/paRA0QGJkI — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) May 30, 2022

Felipe Charry

Se identifica como actor y modelo. Escudado en las artes y el espectáculo ha estado como activista a favor de la candidatura de Gustavo Petro. Con más de un millón de seguidores en TikTok revela que no votaría por Hernández porque «ese monstruo» no es su «amigo». En Instagram cuenta con 54.400 seguidores y en Twitter con 48.700. En Facebook cuenta con 38.776 y también tiene un canal de YouTube con 8.310 suscriptores.

Nicolás Isaza

Se describe como activista socioambiental. El ecologismo es su excusa para hacer proselitismo político. El comportamiento en sus redes sociales es el mismo: ataque al resto de los candidatos y defensa a la fórmula del Pacto Histórico. Se destaca en Instagram con 12.300 seguidores, pero sobre todo en TikTok con 512.000. De esta manera lleva al público joven una imagen «fresca» de Gustavo Petro y Francia Márquez, a quienes ha entrevistado con la clara intención de mostrar su lado «cool«.

Jessica Blanco

Es politóloga. «Casi no hablo de política en Twitter pero sí en TikTok», así se describe en la red social del pajarito azul. En Twitter cuenta con 7.500 seguidores. Pero es falso que no habla de política en esta plataforma. En la mayoría de sus tuits ataca al uribismo y promueve la campaña del Pacto Histórico. Estuvo también en la reunión y aparece en la foto que los dejó al descubierto junto con Petro y su estratega encargado de la campaña sucia evidenciada en los ‘petrovideos’. TikTok es sin duda su principal trinchera. No es una novedad decir que se dedica a «lavarle la cara» a la dupla de la extrema izquierda. Pero sí llama la atención que en una de sus últimas publicaciones en esta red realizó un video junto con otros de estos influencers al servicio de Petro para denunciar que «los están perfilando», quedando claro que estas personas trabajan en equipo y no de forma separada e independiente, como han tratado de vender.

Estos 20 influencers son solo algunos de los más influyentes que conforman la legión que usa el candidato Gustavo Petro para manipular el voto joven bajo la dirección de Sebastián Guanumen, el mismo que aparece en los ‘petrovideos’ dando instrucciones al equipo de campaña para destruir la imagen de los otros candidatos con datos falsos, información manipulada, editada y fuera de contexto.

La amenaza de la hija de Petro

A este ejército de jóvenes que se han dedicado a posicionar a Petro como el candidato de los estudiantes, para lo cual se aprovechó el paro nacional del año pasado contra el presidente Iván Duque, se suma también su hija, Sofía Petro, quien puso en marcha durante una entrevista con El País la última fase de la campaña, la del terror y el caos si no logran su objetivo de llevar a la Presidencia al exguerrillero del M-19. «El otro candidato, Rodolfo Hernández, no podemos dejar que sea presidente. Creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado». Con estas palabras amenazó con volver a incendiar el país si su padre no consigue la mayoría de los votos.

Sofía Petro: “No podemos dejar que [Rodolfo] sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado.” ¿Entonces si no gana @petrogustavo volverán a incendiar el país?pic.twitter.com/wARqkvqfss — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) June 13, 2022

Esta es para Gustavo Petro su última oportunidad para ser presidente. O al menos eso ha dicho. Ha prometido que se retiraría de la política si no logra el objetivo en su tercer intento por hacerse con el poder. Es por esta razón que se ha puesto en marcha una campaña en la que al parecer «vale todo». Sabe que el elector más joven es el más susceptible de ser manipulado con un socialismo romantizado edulcorado con ideas progresistas.

Fue precisamente en las elecciones de 2018 cuando se percató de que este era su público cautivo. De acuerdo con la encuesta de Invamer publicada a comienzos de mayo de ese año, en víspera de la primera vuelta, Petro ya comenzaba a recibir un mayor apoyo en el rango de edad de 18 – 24 años. Solo en este segmento de la población lograba superar a Iván Duque con 41 % frente a 30 % del candidato del Centro Democrático. Sin embargo, no le alcanzó para ganar. El tracking presidencial que realizó este año el conglomerado de medios RCN, La FM y La República evidenció que ha logrado ampliar la ventaja en este rango de edad, apareciendo ahora con 64 % de preferencia frente a 32 % de Rodolfo Hernández. Para la primera vuelta no le fue suficiente. Su campaña del «cambio en primera» fracasó, teniendo que enfrentarse una vez más al complicado trámite del balotaje. ¿Conseguirá esta vez Petro hacerse con la Presidencia manipulando el voto joven con su legión de influencers?