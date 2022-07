Todos recordamos a la desencajada docente de la escuela técnica “María Eva Duarte” de Ciudad Evita. Su video se viralizó por el fervor con el que increpó a un alumno y cómo le explicó que él no era nada y que el Estado lo era todo. Casi en trance, la docente incluso exclamó: “Gracias a Dios que perdió Macri”.

Si bien extremo, el ejemplo anterior resulta ser un síntoma de un problema muy profundo: el adoctrinamiento en las escuelas. Así, lejos de ser casos aislados, la ideologización y la tendenciosidad en la educación no son las excepciones sino la regla. El sistema educativo está cooptado por ideólogos que no quieren enseñar sino lavar cerebros. Buena parte del cuerpo docente, del material de lectura y del personal directivo tienen un sesgo inocultable.

Los pseudo-educadores, además, saben que cuentan con dos grandes ventajas.

Por un lado, muchos padres ignoran la realidad de lo que se enseña en las escuelas de sus hijos. Por el otro, quienes sí lo saben carecen de herramientas para denunciar los excesos. Porque, obviamente, nadie quiere que su hijo sea víctima de las represalias de docentes o gremios militantes.

Un Wikileaks para la educación

Se necesitaba entonces una herramienta que eche luz sobre lo que sucede en los colegios sin exponer al denunciante. Una suerte de Wikileaks para que sepamos lo que ocurre en las aulas.

Y precisamente eso es la plataforma malaeducacion.info.

Mala Educación (ME) es una plataforma que permite denunciar casos de adoctrinamiento, excesos ideológicos, contenidos sesgados, etc. ME empodera a la comunidad de padres en favor de la transparencia educativa.

Como todos sabemos, las escuelas se financian con el aporte de los padres, ya sea a través de impuestos o cuotas. Sus profesores y directivos saben que no es un lugar para activismo político pero lo hacen igual porque creen que nadie está mirando. ME pone un foco sobre lo que pasa para que todos sepamos lo que ocurre en las aulas.

La plataforma tiene dos grandes ventajas: anonimato y pruebas.

Así, ME permite denunciar los casos de adoctrinamiento de manera completamente anónima. A la vez, los casos siempre deben ir acompañados de evidencias tales como capturas de pantalla, fotos, videos o audios. De manera tal que haya pruebas de que sean casos y no meras anécdotas o habladurías.

¿De qué se quejan los padres?

De las denuncias ya recibidas en la plataforma se pueden extraer algunas tendencias.

La apropiación propagandística de la legítima causa de los Derechos Humanos genera mucha indignación. Lo mismo sucede respecto del “marketing” con la pandemia. De hecho, en la provincia de Santa Fe, padres se quejaron de que el gobierno provincial presentó la vuelta a clases como “un regalo” que le hacía a los chicos. Después de meses confinados, esto fue tomado como un insulto.

Por supuesto, el “neoliberalismo” es la gran bestia negra de los sectores de izquierda y se lo presenta desfigurado todo el tiempo. Otra gran caricatura se ha armado en torno al gobierno del presidente Macri.

Y se están multiplicando las denuncias vinculadas a la ideología pobrista, reivindicadora de la marginalidad y la violencia.

Hacia adelante

La plataforma Mala Educación quiere ser una herramienta que nos sirva para pensar la reforma educativa. Alternativas como el homeschooling deben salir del vacío legal en el que se encuentran y ser abiertamente permitidas. El voucher o cheque escolar puede ser quizás una posibilidad a explorar. O por qué no un sistema que permita escuelas concertadas como en España.

En cualquier caso, darle visibilidad al problema debe ser sólo el primer paso para cambiar de verdad.

Este artículo fue publicado inicialmente en Fundaciónbases.org

Federico N. Fernández es presidente de la Fundación Internacional Bases (Rosario, Argentina) y del Comité Organizador del Congreso Internacional “La Escuela Austríaca de Economía en el Siglo XXI”, que se realiza en Europa y América Latina alternativamente.