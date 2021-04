Una de las primeras acciones ejecutivas del presidente Biden fue declarar el 27 de enero «Día del Clima». Este día festivo ad hoc brindó a su administración la oportunidad de celebrar el último fundamento de la planificación económica centralizada. Las festividades del día comenzaron con tres órdenes ejecutivas sobre el cambio climático, la ciencia y la tecnología.

En sus declaraciones , Biden agrupó su programa medioambiental con un programa de empleo, junto con una política más amplia para abordar la desigualdad social y la injusticia medioambiental. Entre los ambiciosos objetivos del Green New Deal de 2 billones de dólares de Biden se encuentran un millón de nuevos puestos de trabajo sindicalizados y bien remunerados en la industria del automóvil, medio millón de estaciones de recarga de coches eléctricos y un sector eléctrico 100 % libre de contaminación por carbono para 2035.

El objetivo de pasar la red eléctrica a cero emisiones de carbono en los próximos quince años destaca como un esfuerzo singularmente equivocado. Incluso admitiendo el supuesto no obvio de que debemos abandonar inmediatamente los combustibles fósiles, la revisión de la infraestructura energética estadounidense es un problema de cálculo vasto y complejo. Para ser verdaderamente sostenibles, los individuos y las empresas tendrían que actuar sobre la base de los conocimientos locales, evaluando dónde y qué tipos de energías renovables podrían satisfacer sus necesidades energéticas.

El concepto de «energía neta» ilustra por qué sustituir los combustibles fósiles por energías renovables a gran escala suele ser contraproducente. En Carbon Shift, un libro de 2009 que analiza el pico del petróleo y el cambio climático, David Hughes lo resume así:

Un molino de viento de dos megavatios contiene 260 toneladas de acero que requieren 170 toneladas de carbón de coque y 300 toneladas de mineral de hierro, todo ello extraído, transportado y producido por los hidrocarburos. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo debe generar un molino de viento antes de crear más energía de la que ha costado construirlo? En un buen emplazamiento eólico, el día de recuperación de la energía podría ser en tres años o menos; en un mal emplazamiento, la recuperación de la energía podría ser nunca. Es decir, un molino de viento podría girar hasta desmoronarse y nunca generar tanta energía como la que se invirtió en construirlo.

Esta contabilidad del ciclo de vida del «rendimiento energético de la energía invertida» (EROEI) describe sucintamente las múltiples etapas del capital intermedio dentro de una estructura de producción basada en los hidrocarburos. Hughes también insinúa las cuestiones básicas a las que se enfrentan todos los empresarios, a saber, dónde deben colocar sus inversiones y cómo deben configurar el capital heterogéneo para recuperar los costes iniciales más algún beneficio o «ganancia inesperada».

Los aerogeneradores y los paneles solares gozan de un amplio mercado en aplicaciones no conectadas a la red, como las propiedades agrícolas remotas y los veleros oceánicos, donde la abundancia de viento y la escasez de productos petrolíferos hacen que la inversión no sea una tontería. En partes soleadas del país, la energía solar ha alcanzado la « paridad de red ». Estados como Texas, sin embargo, no han tenido en cuenta las consideraciones de energía neta y de oferta y demanda al instalar enormes parques eólicos con gran gasto de los contribuyentes donde los combustibles fósiles serían mucho más baratos y fiables. Al carecer de señales de precios, el planificador central es ciego a las consecuencias económicas de sus grandes diseños.

El presidente reveló su ignorancia del problema tecnológico y económico en cuestión cuando afirmó con toda naturalidad: «Sabemos lo que hay que hacer, sólo tenemos que hacerlo». Por el contrario, no tenemos ni idea de cómo crear una red eléctrica no contaminante sin emitir mucho más carbono en el proceso del que tendríamos.

Si el gobierno invierte billones de dólares en inversiones de capital de alto consumo energético —ya sean parques eólicos, estaciones de carga solar o centros de transformación— tendrá dos efectos principales.

En primer lugar, se adelantarán las emisiones de carbono a la fase de construcción. Esto puede ofrecer la ilusión de que se reduce la contaminación, cuando en realidad lo único que hace es trasladar las emisiones a una fase anterior de la producción. El tren de alta velocidad de California, por ejemplo, tardará unos setenta y un años en compensar las emisiones de su propia construcción a través de los coches a los que hipotéticamente sustituirá (suponiendo que llegue a completarse). Además, las estaciones de carga eléctrica suelen funcionar con carbón o gas natural, no con paneles solares.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, un Green New Deal financiado con deuda distorsionará la estructura de capital, sesgando la inversión hacia los activos de capital fijo a largo plazo a expensas del mantenimiento del capital intermedio de la estructura general de producción.

En teoría, podríamos quemar más carbón, petróleo y gas natural hoy para construir una infraestructura eléctrica de contaminación cero para el mañana. Pero cuando llegue el momento de realizar el mantenimiento de los aerogeneradores en alta mar, ¿los helicópteros y los barcos utilizados para el mantenimiento también serán alimentados con electricidad? ¿Y qué tipo de energía alimentará las fábricas que fabrican los paneles solares y los aerogeneradores? Afirmar que funcionarán con energías renovables es inquietantemente parecido al razonamiento circular y al pensamiento mágico que utilizan los defensores de la teoría monetaria moderna para promover la ilusión del gasto sin impuestos.

El Green New Deal es, en todo caso, una fórmula para una nueva era oscura. Los recientes cortes de electricidad en Texas muestran la dificultad de la tarea a la que se enfrentan los gestores de la red. Allí, un intento de transición prematura a una energía eólica poco fiable agravó la tensión en la red cuando las turbinas se congelaron en el momento crucial en que más se necesitaban. Los gestores de la red no lograron mantener un colchón suficiente, incluso sin el mandato adicional de garantizar la creación de nuevos empleos verdes y mitigar los efectos discriminatorios del cambio climático.

Resulta irónico que un estado y una nación tan ricos en recursos energéticos naturales lideren la carga de la cancelación de los combustibles fósiles en favor de una tecnología que nunca ha demostrado ser eficaz, o incluso respetuosa con el medio ambiente, a gran escala.

Las reservas de combustibles fósiles son grandes pero no infinitas. Los estudios geológicos indican que hay energía abundante en el suelo para hacer avanzar la civilización y desarrollar nuevas fuentes de energía abundante y no contaminante. Sin embargo, debemos tener cuidado de no dilapidar nuestro patrimonio petrolífero en estaciones de recarga sin utilizar, en parques eólicos poco fiables y en trenes a medio terminar hacia ninguna parte.

Charlie Deist recibió su licenciatura en economía de UC Berkeley en 2011.