Por: Matthew Tanous

A raíz de la extrema explosión de los precios de las acciones de GameStop, impulsada en gran parte por el subreddit WallStreetBets en Reddit, naturalmente se habla mucho de «manipulación del mercado» y de preocupaciones relacionadas. Muchos dicen que los fondos de cobertura manipulan los mercados. Otros dicen que los ricos y poderosos están ahora molestos porque «la manipulación se ha democratizado».

La Securities and Exchange Commission (SEC) está ahora vigilando la situación. Nancy Pelosi ha dicho que el Congreso se involucrará. Alexandria Ocasio-Cortez ha pedido audiencias del comité sobre las apps de comercio que impiden a los usuarios comprar las acciones en cuestión, con Ted Cruz de acuerdo con esa acción.

This is unacceptable.

We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.

As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021