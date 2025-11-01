Mi barrio está acechado por esqueletos de 3.6 metros, arañas enormes y gatos inflables gigantes con ojos saltones y colas que se mueven. Las brujas animatrónicas se ríen a carcajadas cuando paso por delante. En un jardín, hay esqueletos con camisetas de equipos jugando al fútbol. Otro está lleno de lápidas inquietantemente realistas. Hay maniquíes en columpios de porche con ojos rojos brillantes.

Es la «temporada espeluznante». El alcance de Halloween se ha ampliado de un solo día a un festival de varias semanas, que se remonta a mediados de septiembre. Atrás quedaron los días en los que solo había que colocar una calabaza iluminada el día 31 para indicar que se estaba abierto al público, en lo que respecta al «truco o trato».

Hoy en día, la economía de este día es enorme. En 2024, los consumidores estadounidenses gastaron 13 100 millones de dólares en esta festividad, frente a los 2500 millones de 1995. Solo en caramelos se esperaba alcanzar los 3900 millones de dólares. (Esto también eclipsa el gasto en caramelos del día de San Valentín, que alcanza los 2500 millones de dólares).

La gente gasta más en disfraces y decoración de Halloween que en dulces, con más de 4000 millones de dólares en cada caso. Las decoraciones sofisticadas pueden ser caras (una sola figura animatrónica de tamaño real cuesta alrededor de 200 dólares); decorar toda la casa con luces y personajes puede salir muy caro.

Una reciente discusión en Reddit comenzó con un usuario que preguntaba cuánto gastaba cada uno en Halloween, y añadía: «Estoy pensando en gastar 15 000 dólares, ¿es una cantidad normal o más de lo necesario?».

El hecho de que esta suma no pareciera completamente descabellada para muchos comentaristas demuestra cuánta gente está dispuesta a apostarlo todo por Halloween, y otros mencionaron que gastaban miles de dólares en iluminación y decoraciones. (Yo soy tacaña, así que gasté unos 10 dólares en un disfraz y pedí algunos dulces en Walmart. Mi madre todavía tiene mi cesta de plástico para dulces con forma de calabaza).

Pero yo llevo un disfraz. Un cambio notable que ha contribuido al crecimiento de Halloween en los últimos años es la participación de los adultos. Ahora los padres se disfrazan tanto como los niños, y hay muchos eventos de Halloween dirigidos a los adultos. Esto podría deberse a que, de otro modo, hay menos oportunidades para disfrazarse.

En la primera mitad del siglo XX, las fiestas de disfraces eran habituales; los cumpleaños, la Navidad y la Nochevieja eran sinónimo de atuendos divertidos.

Estas ocasiones para disfrazarse parecen haber desaparecido, dejando a Halloween como la opción obvia para cuando realmente quieres disfrazarte de Billy el Niño o de tomate, o quizás la Comic Con si tus gustos se inclinan más hacia la ciencia ficción (es inteligente amortizar el valor de ese traje de Iron Man usándolo varias veces).

El hecho de que los adultos se disfracen para Halloween ha aumentado el nivel de competitividad (así como la calidad) de los disfraces y la decoración. Una bolsa de plástico impresa ya no es suficiente.

La gente comparte fotos de sus disfraces en las redes sociales y puede participar en las últimas tendencias de la cultura pop, lo que refuerza la carrera armamentística. El año pasado escribí sobre el auge de Spirit Halloween y su papel en este cambio cultural. Hay disponibles disfraces actualizados y asequibles. (La idea de disfraz más popular de este año, según Yahoo! News, es un personaje de la serie de Netflix K-Pop Demon Hunters).

Este tipo de entretenimiento también ha contribuido al creciente atractivo de los temas espeluznantes. Las películas de terror han experimentado un auge en los últimos años hasta convertirse en un fenómeno importante. La cuota de las películas de terror en la taquilla ha pasado de menos del 3 % del mercado en 2014 al 10 % en 2024. Las películas de terror baratas han dado paso a producciones de gran presupuesto con estrellas importantes. Este año, The Conjuring: Last Rites (la cuarta película de la serie protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga) recaudó más de 83 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y se encamina a alcanzar los 500 millones de dólares en ingresos globales. Los canales de streaming están emitiendo temporadas de películas «de miedo» para recordar a todo el mundo en qué época del año estamos (por si acaso se te han pasado por alto las telarañas en los porches y las siluetas de brujas en las ventanas).

Los fantasmas y los esqueletos acechan ahora nuestros calendarios a partir de septiembre, y solo son superados por los pavos y las calabazas de Acción de Gracias. Como muestran nuestros patrones de gasto en Halloween, a todos nos encanta la temporada de terror.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Katrina Gulliver es la Directora Editorial en FEE. Tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge y ha ocupado puestos docentes en universidades de Alemania, Reino Unido y Australia.