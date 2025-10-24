Entre el 17 de mayo y el 30 de septiembre hubo 3 832 muertes en España relacionadas con el calor extremo, un aumento de casi 87 % respecto a 2024. Muchas de las víctimas tenían problemas de salud preexistentes, 96 % eran mayores de 65 años y casi dos tercios tenían 85 o más. Pero los veranos abrasadores en España no son un fenómeno nuevo, ni tampoco el calentamiento global al que los políticos suelen culpar cuando hay víctimas por fenómenos meteorológicos extremos. La incómoda verdad para el gobierno socialista, que ha prometido reducir la desigualdad socioeconómica, es que la pobreza energética es el factor más decisivo en las muertes relacionadas con el calor.

El calor del verano creó condiciones perfectas para los incendios forestales, como ocurre cada año en la península ibérica. En España y Portugal, los incendios devoraron un total de 640 000 hectáreas, un área unas cuatro veces el tamaño del Gran Londres, provocando varias muertes y miles de evacuaciones. Agosto fue el peor mes—aunque las temperaturas ya son tan altas en esa época del año, especialmente en la región sureña de Andalucía, que las olas de calor no siempre se notan. Según AEMET, la agencia meteorológica estatal de España, del 7 al 18 de agosto de 2025 se registraron los diez días consecutivos más calurosos desde al menos 1950.

Aun así, la ola de calor de este verano no fue un evento extraordinario. Así como el Reino Unido queda paralizado por la nieve, siempre expresando asombro por el hecho, los veranos abrasadores de España generan sorpresa cada año. Sin embargo, nueve de los diez veranos más calurosos en España han ocurrido en este siglo, tres de ellos en la última década. Aunque el verano de 2025 fue el más caluroso en más de sesenta años, el número de muertes relacionadas con el calor fue significativamente menor que en 2022 (12 135).

Este año, entre mayo y septiembre, el gobierno español activó su Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud. Este asignó niveles de riesgo por calor a cada región de España, además de recomendar que las personas usaran protector solar, se mantuvieran hidratadas y evitaran hacer ejercicio a 40 °C, como si las principales causas de las muertes por calor fueran la imprudencia o la falta de sentido común. Claramente, se necesita hacer más para abordar la causa raíz de las muertes por calor: la pobreza energética.

Durante julio y agosto, los españoles con segundas residencias (14 % de la población, la cifra más alta de Europa) huyen del horno urbano hacia la costa. El 41 % de los hogares españoles que tienen aire acondicionado enfrentan enormes facturas de energía—si es que pueden permitirse enfriar sus viviendas. No hay un desglose socioeconómico de las muertes de este verano, pero un investigador del Instituto de Salud Carlos III ha señalado anteriormente que “la pobreza es el factor decisivo para explicar la mayor mortalidad asociada a las temperaturas extremas”. Además de ser ancianos y tener problemas de salud previos, es probable que muchas de las víctimas de este año vivieran en las comunidades más pobres de España. Según Save the Children, uno de cada tres niños en España (unos 2,7 millones) vive en hogares mal refrigerados durante el verano.

Los centros urbanos donde suelen concentrarse los hogares de bajos ingresos también son más propensos al calor extremo que las zonas arboladas o rurales. Esto es especialmente cierto en Madrid, donde se ha descubierto que los barrios acomodados alrededor del Parque del Retiro son 8 grados más frescos que los barrios más pobres de la ciudad. Un estudio del año 2000 analizó 17 distritos de la capital española y concluyó que el nivel de ingresos era la variable clave para evaluar el impacto de las olas de calor en las tasas de mortalidad.

Las medidas preventivas recomendadas por científicos y asesores políticos incluyen construir edificios con fachadas verdes, convertir los sistemas de refrigeración en servicios públicos en lugar de bienes de consumo, plantar árboles en zonas urbanas densamente pobladas y mejorar los sistemas de alerta. Varias ciudades españolas están probando soluciones innovadoras ante los problemas del calor veraniego. Zaragoza reduce el precio de entrada a sus piscinas públicas durante las olas de calor y ofrece un mapa de sombras de la ciudad; Sevilla ha instalado toldos retráctiles sobre algunas de sus calles más calurosas; los visitantes de Madrid pueden descargar una aplicación que muestra la ubicación de sus 2 150 fuentes; y la administración de Barcelona ha publicado un mapa de lugares donde refrescarse gratis, como bibliotecas, parques y museos.

Es fácil culpar al cambio climático por las muertes por calor, como hacen muchos políticos europeos. Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo y ha visto un aumento del 30 % en las muertes relacionadas con el calor en las dos últimas décadas. Un informe reciente del Imperial College London y la London School of Hygiene and Tropical Medicine concluyó que el 68 % de las 24 000 muertes relacionadas con el calor en Europa este verano fueron causadas por el cambio climático (si el aumento de temperaturas se debe al cambio climático inducido por el hombre, uno se pregunta por qué esa cifra no es 100 %). Según los autores, “las condiciones más cálidas, amplificadas por el cambio climático provocado por el ser humano, aumentaron las temperaturas diarias en un promedio de 2,2 °C, con picos de hasta 3,6 °C”, y eso, a su vez, provocó “miles de muertes evitables”. La implicación es que, si las temperaturas no hubieran aumentado, habría muerto menos gente. Pero si el mismo efecto se podría haber evitado con mejores medidas preventivas, ¿no es su ausencia la verdadera causa del exceso de muertes? Es una cuestión sutil de énfasis que determina la productividad de la conversación posterior.

Los autores reconocen la complejidad de este problema al escribir: “Las muertes relacionadas con el calor suelen estar subestimadas, ya que muchas resultan de enfermedades subyacentes como las cardiovasculares y respiratorias, y el calor rara vez se registra como causa contribuyente” (las cursivas son mías). El cambio climático, entonces, no es una causa directa de las muertes; es un factor que contribuye a fallecimientos que, según los propios investigadores, “resultan de” enfermedades subyacentes. Cabe argumentar que los factores socioeconómicos, al menos en España, merecen ubicarse en tercer lugar en la jerarquía causal, por debajo de la edad y la salud, pero por encima del cambio climático. Esto no significa que el calentamiento global no juegue ningún papel en las muertes por calor, pero presentarlo como la causa única o incluso principal es engañoso y desvía la atención de los ámbitos en los que sí es posible marcar una diferencia.

Las condiciones laborales, especialmente para quienes trabajan al aire libre, también se examinan cada vez que hay una ola de calor. El Ayuntamiento de Barcelona está investigando la muerte de Montse Aguilar, una limpiadora de calles de 51 años que falleció repentinamente en su casa el 28 de junio tras una jornada de 7 horas a 35 °C (95 °F). Su familia sospecha que murió de un golpe de calor y demandará a la administración barcelonesa y a su empleador si la autopsia lo confirma. El 16 de julio, miles marcharon por Barcelona bajo pancartas que decían “El calor extremo también es violencia laboral”.

El principal obstáculo para reducir las muertes relacionadas con el calor, tanto en España como en Europa, es la politización de las cuestiones climáticas. Cada vez que ocurre un fenómeno meteorológico extremo pero predecible—ya sean olas de calor, incendios forestales o inundaciones—los políticos lo usan como una oportunidad para reafirmar o negar el cambio climático, sin aprender lecciones para el futuro. Lo que se necesita es menos ideología y más pragmatismo: un enfoque bipartidista basado en un hecho innegable: España es, y siempre ha sido, un país muy caluroso. También es una de las naciones más desiguales de Europa, y la conjunción de esos dos hechos explica la mayoría de sus muertes relacionadas con el calor.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Mark Nayler es un periodista freelance radicado en Málaga, España, y escribe regularmente para The Spectator y Foreign Policy sobre política y cultura.