La huelga que cerró casi toda la red del metro de Londres durante cuatro días a mediados de septiembre se estima que costó a la economía del Reino Unido 230 millones de libras (307 millones de dólares). Fue organizada por el sindicato de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte (RMT), que hace campaña por uno de los grupos de trabajadores más explotados de la sociedad británica: los conductores del metro de la capital, que trabajan 35 horas a la semana por 70 000 libras (94 000 dólares) al año, casi el doble del salario promedio nacional.

Se habían planeado dos huelgas de 24 horas en noviembre, pero se cancelaron después de que Transport for London (TfL) ofreciera a los conductores un aumento salarial de 4.5 %. En un intento por prevenir la última acción (in)laboral, TfL propuso otro aumento del 3.4 %, que el RMT rechazó. También afirmó que una semana laboral de cuatro días—una de las demandas más irracionales del sindicato—era impráctica e inasequible. El alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, evitó otra huelga planificada en enero de 2024 al destinar 30 millones de libras adicionales a los sindicatos de transporte, cuyo origen fue un misterio; en esta ocasión, sin embargo, eligió no intervenir.

Es solo cuestión de tiempo antes de que Londres quede reducido al caos nuevamente. Durante la última huelga, el secretario general del RMT, Eddie Dempsey, dijo que no dejará de luchar por sus miembros hasta que ganen lo suficiente para comprar sus propias casas (su entrevistador no señaló que comprar una propiedad en la capital británica no es un derecho cívico). Pero los londinenses no están solos en vivir bajo la amenaza constante de acciones sindicales. Europa es un continente propenso a las huelgas, como lo demuestra la ola más reciente de protestas y paros.

Cualquier industria o nación que intente lograr un cambio al no presentarse a trabajar puede inspirarse en Francia, una nación cuya cultura de huelgas profundamente arraigada se remonta a su Primera República. Vista de una manera, la revolución de 1789 fue una enorme huelga contra la desigualdad y la monarquía absoluta. Negarse a trabajar en Francia ha sido un derecho civil desde 1864, y los ciudadanos no temen ejercerlo: a partir de 2019, el país ha tenido una huelga ferroviaria cada año desde 1947.

El 18 de septiembre, la semana después de que Dempsey mantuvo como rehén a Londres, se estima que un millón de personas salieron a las calles de Francia. El objetivo de la ira nacional fue el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, el quinto nombrado por el presidente Emmanuel Macron en menos de dos años. Los ciudadanos exigen que Lecornu elimine los recortes al gasto social de su predecesor, pero también está bajo presión de Macron para reducir el déficit presupuestario de Francia, que actualmente es casi el doble del límite de la UE del 3 %. Las reformas de pensiones propuestas por Macron también causaron disturbios nacionales entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, resultando en una grave interrupción del transporte.

Hasta ahora, los franceses no han logrado repetir el éxito de las huelgas y protestas realizadas en 1995, en oposición a los recortes sociales propuestos por el primer ministro conservador Alain Juppé. Entonces, como ahora, el gobierno buscaba reducir el déficit presupuestario (que era del 5 % del PIB en 1995) introduciendo medidas de austeridad. Dos millones de personas salieron a las calles, lo que obligó a Juppé a desechar la mayoría de sus políticas fiscales. Macron hasta ahora ha resistido el descontento nacional y en abril de 2023 firmó una de sus reformas más impopulares: el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Lecornu aún no ha anunciado un programa fiscal, pero los líderes sindicales no quedaron satisfechos con su respuesta a la huelga del 18 de septiembre y han convocado otra para el 2 de octubre.

España también es muy propensa a las huelgas. Entre 2000 y 2009, perdió un promedio de 153 días laborales por año debido a acciones sindicales, la cifra más alta de Europa (uno se imagina a los franceses furiosos). El 14 de septiembre, los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Barajas, el más grande del país, abandonaron sus puestos en protesta por los salarios y las condiciones laborales. Los informes sobre la magnitud de la acción variaron, con los sindicatos diciendo que 800 empleados de la empresa privada de seguridad Trablisa estaban en huelga, mientras que la empresa misma afirmó que solo 21 trabajadores se habían unido.

Los pasajeros en Barajas reportaron perder vuelos debido a filas de 90 minutos. Trablisa apeló al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de Madrid para declarar la huelga “ilegal y abusiva”, términos que también habrían aplicado a la farsa del metro de Londres. En 2027, Madrid introducirá los primeros trenes sin conductor en su red de Metro, siguiendo el ejemplo de París, que ya tiene tres líneas automatizadas. En un movimiento que debilitó su posición negociadora con el RMT, Khan se ha opuesto a los llamados a hacer lo mismo en Londres, para no debilitar su posición con el RMT.

Grecia también ha visto este año amplias muestras de descontento civil. Los sistemas de transporte público y los vuelos se interrumpieron gravemente el 28 de febrero, como parte de una huelga general de 24 horas convocada para conmemorar el segundo aniversario del choque de trenes en Tempi. El pretexto fue la percepción de negligencia del gobierno en la infraestructura de transporte, tanto antes como después de la colisión entre un tren de carga y un servicio interurbano que mató a 57 personas en febrero de 2023. Los familiares de las víctimas ahora solicitan que la UE ordene exhumaciones para que se realicen pruebas toxicológicas: sospechan que el tren de carga transportaba combustible ilegal, lo que causó una gran explosión después del choque. Otra huelga de 24 horas se realizó en toda Grecia en abril, convocada por los dos principales sindicatos del país en protesta por los bajos salarios y las medidas de austeridad impuestas a Grecia por los acreedores internacionales hace una década.

En Alemania, una huelga en marzo afectó a 13 aeropuertos de la nación, incluidos los principales centros de Fráncfort, Múnich y Berlín. Fue liderada por Verdi, el segundo sindicato más grande de Alemania, y buscaba un aumento salarial del 8 % y tres días más de vacaciones al año para los trabajadores de los aeropuertos. Cientos de vuelos fueron cancelados, interrumpiendo los viajes de aproximadamente medio millón de personas, pero un portavoz de Verdi culpó del caos a los empleadores “porque no han puesto una oferta negociable sobre la mesa”. Esto repitió la afirmación de Dempsey de que Khan era (al menos) corresponsable de la huelga del metro de Londres porque no había cumplido, como presidente de TfL, con las demandas del RMT. Cuando la decisión de hacer huelga es tomada únicamente por los sindicatos, a menudo como una jugada inicial en lugar de un último recurso, la interrupción resultante siempre es culpa de alguien más.

La huelga del metro de Londres tiene más en común con las recientes acciones sindicales en Alemania y España que con las protestas masivas en Francia y Grecia. En comparación con estas, merece la mayor crítica. Si uno argumentara que la magnitud de la interrupción causada por una huelga se justifica por la escala del problema al que reacciona, la de Londres es difícil de excusar: 230 millones de libras perdidos y cuatro días de infierno en el transporte para ocho millones de personas, todo porque los conductores del metro quieren más dinero por un trabajo que en otras ciudades realizan las computadoras.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Mark Nayler es un periodista freelance radicado en Málaga, España, y escribe regularmente para The Spectator y Foreign Policy sobre política y cultura.