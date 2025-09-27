Tanto Francia como Gran Bretaña han creado sistemas de bienestar social que pueden haber comenzado como respuestas humanitarias a las necesidades sociales, pero que desde entonces se han convertido en trampas fiscales. En ningún lugar es esto más evidente que en las pensiones. En Francia, los jubilados no solo disfrutan de una jubilación más temprana que sus homólogos europeos, sino también de transferencias estatales mucho mayores, un problema que se ha ido gestando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña, este problema se remonta aún más atrás, con un sistema que antecede incluso al legado del Servicio Nacional de Salud, surgido de las reformas liberales de la década de 1910.

El resultado es una inversión perversa: «las personas mayores de 65 años tienen ahora unos ingresos medios más altos que la población en edad de trabajar, algo único tanto a nivel internacional como en la propia historia de Francia». Las pensiones están ahora tan infladas que el año pasado consumieron una sexta parte del presupuesto de defensa nacional, lo que impidió a Francia cumplir el objetivo del 2 % de la OTAN. Esto supone una presión aún mayor para el país, que intenta cumplir el objetivo aumentado del 4 % que Trump está impulsando.

La modesta propuesta de Emmanuel Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años provocó huelgas y protestas masivas en todo el país. La sugerencia de Michel Barnier de retrasar seis meses el aumento de las pensiones contribuyó a derrocar al Gobierno, mientras que la negativa de François Bayrou a recortar sus promesas contribuyó a otra caída. Los ministros franceses advierten ahora de que el sistema de pensiones debe volver a equilibrarse para 2030 a fin de seguir siendo sostenible.

Gran Bretaña está siguiendo un camino similar. El «triple bloqueo de las pensiones», introducido en 2010 como garantía de dignidad para las personas mayores, se ha convertido en una camisa de fuerza política. Garantiza que las pensiones aumenten en función del factor más alto entre tres: los salarios, la inflación o el 2,5 %, lo que significa que crecen más rápido que la propia economía.

La BBC ha calculado recientemente que la pensión fija pronto ascenderá a 12 534 libras esterlinas al año, mientras que la antigua pensión básica subirá a 9607 libras esterlinas, el tercer año consecutivo de aumentos que superan la inflación. Dado que la desgravación fiscal personal se ha congelado en 12 570 libras esterlinas hasta 2028, millones de pensionistas sin otros ingresos pagarán impuestos sobre sus pensiones por primera vez en 2027.

Tres cuartas partes de los jubilados ya pagan algún tipo de impuesto sobre la renta, y esa proporción no hará más que aumentar. The Guardian también ha informado de que el crecimiento salarial supondrá otro aumento de las pensiones del 4,7 % en 2025, lo que añadirá miles de millones a las obligaciones del Gobierno.

Ambos casos revelan cómo las políticas nacidas de la compasión se han convertido en obligaciones que el Estado ya no puede permitirse. En Francia, la ampliación de las pensiones formaba parte del contrato social de la posguerra, cuando el Estado del bienestar se consideraba un instrumento de reconciliación nacional. En Gran Bretaña, el triple bloqueo nació de la preocupación por la pobreza de los jubilados tras años de abandono, con el nacimiento de la Seguridad Social, un mecanismo de financiación que es un campo de batalla entre los conservadores y los laboristas.

Pero una vez concedidas, las prestaciones nunca se revierten. En cambio, se convierten en privilegios arraigados, defendidos por un electorado que exige cada vez más, mientras que las generaciones trabajadoras ven cómo sus propias perspectivas se reducen.

Las consecuencias fiscales son inevitables. La factura sanitaria y asistencial de Gran Bretaña para los mayores de 65 años se ha duplicado desde 2000. En 2016, hasta el 40 % del presupuesto del Servicio Nacional de Salud se dedicó a pacientes de edad avanzada, mientras que 36 peniques de cada libra fueron gastados por las autoridades locales en asistencia social para adultos. El triple bloqueo añade miles de millones más cada año. Ese dinero se obtiene a expensas de las infraestructuras, la vivienda y la educación. En Francia, las pensiones distorsionan ahora el presupuesto hasta el punto de socavar la política exterior y de seguridad. Ambos países han visto aumentar sus ratios de deuda, ya que los gobiernos piden préstamos para apaciguar a los pensionistas, dejando que las generaciones más jóvenes paguen la factura más adelante.

Políticamente, los costes son brutales. La propuesta de Theresa May de 2017 de un «impuesto sobre la demencia», un cauteloso intento de trasladar algunos de los costes de la asistencia a los propietarios de viviendas más ricos, fue criticada duramente por la prensa y obligada a dar un giro brusco, lo que dañó fatalmente su presidencia. El nuevo Gobierno laborista ya se ha visto obligado a dar marcha atrás en la comprobación de los recursos económicos para las ayudas para la calefacción en invierno, a pesar de contar con una mayoría aplastante. En Francia, las reformas de Macron provocaron meses de disturbios, mientras que Barnier y Bayrou vieron cómo los Gobiernos se derrumbaban por disputas similares. En ambos sistemas, se castiga la honestidad y se recompensa el engaño fiscal.

Esta es la lógica del asistencialismo llevado al extremo: políticas que comenzaron como redes de seguridad ahora funcionan como privilegios intocables, defendidos por electorados cómplices de sus propias ilusiones. Los jubilados tanto en Francia como en Gran Bretaña viven más cómodamente que sus nietos, pero aún así esperan protección incluso ante el más mínimo recorte. El resultado no es la solidaridad intergeneracional, sino el saqueo intergeneracional, con los contribuyentes más jóvenes pagando la factura de unos derechos que se expanden más rápido que la economía que los sustenta.

A menos que los votantes estén dispuestos a escuchar verdades incómodas y a recompensar a los líderes dispuestos a enfrentarse a ellas, la carga fiscal del asistencialismo seguirá aumentando, desplazando la inversión, distorsionando las prioridades nacionales y paralizando la propia política.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Jake Scott es un teórico político especializado en populismo y su relación con la constitucionalidad política. Ha enseñado en varias universidades británicas y ha elaborado informes de investigación para diversos think tanks.