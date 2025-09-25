Según los expertos, la mejor manera de mantener un hábito nuevo es registrarlo. Recientemente empecé a correr. Y como suelen hacer los corredores, ahora estoy enganchada registrando la distancia, midiendo el ritmo y fijándome metas para mejorar. Naturalmente, eso me llevó a investigar cuál es el mejor dispositivo de seguimiento.

Hay muchas opciones. Desde Fitbit hasta Apple Watch o Garmin, existe una amplia variedad de aparatos para monitorear nuestros hábitos. Sobre todo porque es un mercado en crecimiento. Según Yahoo Finance, el mercado global de rastreadores de actividad estaba valorado en 52.290 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcanzará 189.980 millones de dólares para 2032, con un crecimiento anual del 17,5% entre 2026 y 2032. Parece que cada vez más personas estamos interesadas en cuantificar nuestra salud.

Más allá de los relojes inteligentes, también existen anillos. Oura, una compañía finlandesa, fue pionera en el seguimiento de datos hace 10 años con un anillo inteligente. El diseño es poco intrusivo y, sin embargo, tiene la capacidad de medir todo tipo de información, claro, a un precio. Para acceder al paquete completo, pagas 349 dólares por el anillo más una suscripción mensual de 6 dólares.

El Wall Street Journal informó el año pasado que Oura es “la marca líder de anillos inteligentes, con más del 60% del mercado”, representando 5 millones de anillos vendidos en todo el mundo.

Oura y sus competidores Ringcon y Ultrahuman se han vuelto populares por ofrecer anillos con buena estética y una notable capacidad para registrar pasos, ritmo cardíaco, ciclos de sueño e incluso salud menstrual. Sin embargo, la competencia llegó a su fin: a principios de este año la Comisión Internacional de Comercio (ITC) falló en contra de Ultrahuman y Ringcon por infracción de patentes, prohibiendo efectivamente su importación y venta en el mercado estadounidense a partir del 21 de octubre.

Pero estos anillos son menos benignos de lo que parecen. El 27 de agosto, Oura publicó un comunicado anunciando una asociación con el Departamento de Defensa (ahora, no oficialmente, renombrado Departamento de la Guerra) y la plataforma FedStart de Palantir para apoyar “análisis a nivel poblacional de riesgo y preparación”. Lo que sea que eso signifique. Esto desató todo tipo de reacciones en línea por preocupaciones sobre la privacidad.

Tom Hale, CEO de Oura, dijo que la empresa no vende y “nunca vendería los datos de sus clientes”. Eso no ha impedido que usuarios literalmente tiren a la basura sus anillos inteligentes de 349 dólares. Las preocupaciones por la privacidad, aunque exageradas en redes sociales, no deben descartarse.

Por un lado, las empresas privadas obtienen ganancias al recopilar datos, pero solo si los consumidores participan voluntariamente. Si los usuarios nos sentimos traicionados, cancelamos nuestras suscripciones, borramos las aplicaciones y seguimos adelante. Ese es el ciclo de retroalimentación del mercado. Pero parece que la inquietud no es tanto sobre las empresas sino sobre la posibilidad de que el gobierno acceda a estos datos privados de salud.

Hemos visto cómo esto ya ocurre en países donde el Estado es más omnipresente. En China, la vigilancia de la salud es rutina, y los datos de salud se han convertido en una herramienta de control social, especialmente tras el Covid. A nivel global crece la preocupación por un leviatán de datos en el que la alianza entre empresas tecnológicas y el Estado permite la “gobernanza social” en lo que algunos llaman una nueva era de “autoritarismo digital”.

La ciencia ficción, el arte del “qué pasaría si”, hace tiempo que nos ha advertido sobre esto. Algunos recordarán Gattaca, donde la información genética dicta el estatus social. Lo que parecía una distopía futurista se está acercando más a casa. Entre el ruido de las redes sociales, da la impresión de que existe un miedo legítimo.

Siendo justos, la mayoría de nosotros ya entregamos enormes cantidades de información personal. Amazon conoce nuestros patrones de compra, Instagram guarda nuestras fotos y Google rastrea casi todo lo demás. Es muy posible que el gobierno lo sepa también. No es que evitar un anillo inteligente o un rastreador nos ponga “fuera de la red”. La diferencia es sobre intimidad: estamos midiendo nuestros ciclos de sueño, niveles de estrés, recuperaciones físicas—es el estado literal de nuestros cuerpos.

Aunque las preocupaciones puedan estar sobredimensionadas en redes sociales, vale la pena plantearse la pregunta: ¿Deberíamos ser más cuidadosos e intencionales respecto a con quién compartimos nuestros datos sensibles?

Cierto, nadie nos obliga a comprar estos dispositivos, pero lo preocupante es lo poco que se reflexiona sobre la cantidad de información que estamos dando voluntariamente a las empresas tecnológicas, sobre todo si viene en un anillo bonito que combina con el estilo del día a día, y aún más, sobre si existe un extralimitación gubernamental y cómo podrían usar esa información.

Mientras tanto, seguiré corriendo y registrando “manualmente”, y como llevo mi teléfono conmigo, compartiré mi información de salud con Apple (y con Strava para mis dos amigos que me animan, aunque, como escribió hace unos meses la directora editorial de FEE, filtra información). Hasta entonces, por favor lee los términos y condiciones. Puede que estemos alimentando a las “máquinas & co.” con más información de la que deberíamos. En realidad, no se trata de lo que estamos registrando; en realidad, se trata sobre quién nos está registrando.

Este artículo apareció originalmente en la Fundación para la Educación Económica.

Daphne Posadas es la Directora Asociada de Editorial en la Fundación para la Educación Económica.